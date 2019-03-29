Fatih Portakal'dan Erdoğan'a: İstanbul zorda mı ki üst üste mitingler yapılıyor?

Fatih Portakal, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bugün İstanbul'da 8 miting gerçekleştirecek olmasına ilişkin, "İstanbul zorda mı ki üst üste mitingler yapılıyor?" yorumunu yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün İstanbul'un 8 ilçesinde miting gerçekleştirecek.

Fatih Portakal kişisel Twitter hesabı üzerinden, Erdoğan'ın 8 miting yapacak olmasıyla ilgili "Cumhurbaşkanı Erdoğan #İstanbul'da 8 yerde konuşacak. Konuşuyor. Her yerde aynı sözler. Haber kanalları hep kendisini veriyor. Aslında seçmeninin zaplayıp kanal değiştirmesine neden olabilir bu durum. Soru şu: İstanbul zorda mı ki üst üste mitingler yapılıyor?" yorumunu yaptı.

Portakal, Erdoğan'ın İmamoğlu'na yönelttiği eleştirilerin ise, seçimlerin başa baş geçeceğini gösterdiğini iddia etti.

#CBErdoğan #İstanbul’da 8 yerde konuşacak. Konuşuyor. Her yerde aynı sözler. Haber kanalları hep kendisini veriyor. Aslında seçmeninin zaplayıp kanal değiştirmesine neden olabilir bu durum. Soru şu: İstanbul zorda mı ki üst üste mitingler yapılıyor? #31Martpazarseçimvar — fatih portakal (@fatihportakal) 29 Mart 2019