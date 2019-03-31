Eynesil'de sandıkta Rabia Naz tepkisi: CHP öne geçti

11 yaşındaki Rabia Naz Vatan'ın şüpheli ölümünün gerçekleştiği Giresun'un Eynesil ilçesinde CHP öne geçti. Rabia Naz'ın babası, 'Çocuk cinayetine karşı oy kullandınız, hepiniz evladınıza sahip çıktınız' diye konuştu.

Rabia Naz Vatan'ın şüpheli ölümünün gerçekleştiği Giresun'un Eynesil ilçesinde ilk sonuçlara göre CHP'nin adayı Ahmet Latif Karadeniz öne geçti. Rabia Naz'ın babası, "Çocuk cinayetine karşı oy kullandınız, hepiniz evladınıza sahip çıktınız" diye konuştu.

11 yaşındaki Rabia Naz Vatan'ın şüpheli ölümünün gerçekleştiği Giresun'un Eynesil ilçesinde Anadolu Ajansı'nın açıkladığı ilk sonuçlara göre AKP'li mevcut belediye başkanının karşısında CHP'nin adayı Ahmet Latif Karadeniz önde gidiyor.

Rabia Naz'ın babası Şaban Vatan, oy kullanımı sonrası Eynesil'de bir konuşma yaparak, "Ey Eynesil milleti, hepinize şükranlarımı sunuyorum. Çocuk cinayetine karşı oy kullandınız, hepiniz evladınıza sahip çıktınız. Bugüne kadar yargı önü açık olduğu halde korunan zalime Allah'ın izniyle hesap soracağız" ifadelerini kullandı.