Erdoğan’ın ‘topal ördek’ sözleri torba yasadaki düzenlemeyi hatırlattı

AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın İstanbul’daki seçim yenilgisi sonrası ‘Bütçeyi hazırlayamayacaklar topal ördek gibiler’ sözlerinin arkasında üç buçuk ay önce Meclis’te kabul edilen torba yasa düzenlemesi olduğu belirtiliyor.

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın İstanbul’da “Bütçeyi hazırlayamayacaklar, topal ördek gibiler” sözleri seçimden aylar önce yapılan bütçe düzenlemesini hatırlattı.

Odatv’nin haberine göre, AKP seçimde alınacak kötü sonuçlara karşı torba yasada düzenleme yaptı ve Erdoğan’ın bütçe konusundaki sözleri de bu düzenlemeye işaret ediyor.

Seçimden 3 buçuk ay önce yapılan düzenlemeye göre Cumhurbaşkanı bütçeden, dilediği partinin belediyesine dilediği kadar para aktarabilecek.

Üstelik düzenlemeyle birlikte Cumhurbaşkanı belediyelerin ek bütçe talebini kendisi ret veya kabul etmeye yetkili tek makam oldu. Bu konuda sınırsız yetkiyi düzenleyen madde, AKP'lilerin oylarıyla benimsenip torba yasaya konularak Genel Kurul'da kabul edilmişti.

TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilen torba teklifin 48'inci maddesiyle, belediyelere bütçeden yapılan kaynak aktarım yöntemlerine yeni bir kalem daha eklenmişti.

Mevcut düzenlemeye göre, belediyelere nüfus yoğunluğu ve gelişmişlik endeksine göre bütçenin vergi gelirlerinden kaynak aktarılıyor. Bu aktarımda nüfus yoğunluğu yüzde 80, il veya ilçenin gelişmişlik endeksindeki yeri yüzde 20 ağırlıkla etkili oluyor. Ayrıca il ve ilçelerin yüzölçümü, konut ve işyeri sayısı, altyapının durumu gibi değişkenler de dikkate alınıyor. Kaynak İller Bankası'na (İlbank) aktarılıyor ve İlbank bu ödeneğin yüzde 65'ini eşit şekilde, yüzde 35'ini ise nüfus esasına göre 2 taksitle belediyelere gönderiyor.

EK KAYNAĞA ERDOĞAN KARAR VERECEK

Yasaya eklenen yeni maddeyle ise belediyelere ikinci bir yolla daha bütçeden kaynak aktarılmasının önü açılıyor. Ancak bu aktarımda nüfus ve gelişmişlik gibi kriterler değil, Cumhurbaşkanının tercihi esas alınacak.

Yeni maddeyle yasaya “Belediyelerin ihtiyaç duyduğu yatırım nitelikli projelerin gerçekleştirilmesi amacıyla Strateji ve Bütçe Başkanlığı bütçesine konulan belediyelere yardım ödeneğini, belediyelerin talebi üzerine kullandırmaya Cumhurbaşkanı yetkilidir” hükmü konuldu.

Bu düzenlemeyle birlikte Cumhurbaşkanı, hangi belediyeye ek kaynak aktarılacağına tek başına karar verecek.