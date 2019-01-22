Erdoğan'ın 15 Temmuz'da kaldığı otelin sahibi AKP'den aday oldu

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın 15 Temmuz gecesi kaldığı Marmaris Grand Yazıcı Turban Oteli'nin sahibi Serkan Yazıcı, AKP'nin Marmaris belediye başkan adayı oldu.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın 15 Temmuz gecesi kaldığı Marmaris Grand Yazıcı Turban Oteli'nin sahibi Serkan Yazıcı, AKP'nin Marmaris belediye başkan adayı oldu.

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) Başkanlığı görevinden de ayrıldığını açıklayan Yazıcı, adaylığını sosyal hesabından duyurdu.

Sözcü'nün haberine göre adaylık teklifini bizzat Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan aldığını söyleyen Serkan Yazıcı, TOSFED Başkanlığı’ndan ayrılışıyla ilgili olarak da şu açıklamayı yaptı:

“Bu yolda Sayın Cumhurbaşkanımız ile Sayın Gençlik ve Spor Bakanımızın bize çok büyük destekleri oldu. Yardımlarını bizlerden esirgemeyerek, bizi hiçbir zaman yalnız bırakmayacaklarını gösterdiler. Elbette daha yapılacak çok iş var. Ancak biz bu yolda ilerlerken Sayın Cumhurbaşkanımız, şahsımı Marmaris Belediye Başkanlığı adaylığına layık görerek tekliflerini ilettiler. Biz de onur duyduk ve kabul ettik. Sayın Cumhurbaşkanımızın teklif etmiş olduğu Belediye Başkanlığı adaylığım sebebiyle federasyonumuzdaki başkanlık görevimden ayrılmak durumunda kaldık.”

Yazıcı'nın 15 Temmuz gecesi altı saat Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanında yer aldığı açıklanmıştı.