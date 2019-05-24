Erdoğanı: İnşallah hırsızlara bu işi bırakmayacağız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da Hacı Osman Torun Camii açılışında konuştu. Erdoğan burada gerçekleştirdiği konuşmasında Yüksek Seçim Kurulu kararı ile 23 Haziran'da tekrarlanacak İstanbul Büyükşehir Başkanlığı seçimine ilişkin olarak, "İnşallah hırsızlara bu işi bırakmayacağız" ifadesini kullanarak CHP'yi hırsızlıkla suçladı.

İstanbul Hacı Osman Torun Cami açılışında konuşan Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, 23 Haziran seçimlerine 1 ay kaldığını hatırlatarak, "Sandığın hakkını vereceğiz, inşallah hırsızlara bu işi bırakmayacağız" dedi.

Erdoğan sözlerinin devamında açılışını gerçekleştirdiği camiyi göstererek, "Kendi kültürlerinde şu gördüğünüz anlayışın olmadığı kişilere bu işi bırakmayacağız. Gece gündüz çalışarak inşallah bu işin hakkını verelim diyorum" ifadelerini kullandı.

Erdoğan şunları kaydetti:

"Etraf Selçuklu mimarisinin güzle bir örneğini teşkil ediyor. Tabii yapılacak iş bundan sonrası başta müftülüğümüz olmak üzere burada görev yapacak tüm yönetici arkadaşlarımızın bu işin hakkını vermeleri gerekir. Buralardan yetişecek çocuklarımız bizim için önem arz ediyor. Rabbim bizleri Ramazanı şerife kavuşturduğu gibi inşallah Ramazan Bayramı'na da kavuştursun diyorum.

SIKINTILI BİR RAMAZAN GEÇİRİYORUZ

Gerçekten sıkıntılı bir Ramazan geçiriyoruz Suriye'de Arakan'da Libya'da tüm İslam ülkelerinde ne yazık ki bu sıkıntıları yaşıyoruz. İnşallah bu sıkıntıların da açılmasını diliyorum."