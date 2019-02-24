Erdoğan’dan Mansur Yavaş’a: Kimin adayı belli değil

Partisinin Antakya mitinginde konuşan Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan, CHP'nin Ankara Büyükşehir Belediye adayı Mansur Yavaş'ı hedef alarak 'kimin hangi partinin hangi ittifakın adayı belli değil' dedi.

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan, partisinin Antakya'da düzenlenen mitinginde konuştu.

CHP yerel seçim adaylarına ilişkin tartışmalara değinen Erdoğan, “Ana muhalefet Ankara’ya sıkışmışken biz 16 il mitingi yaptık. 33 gün sonra sandığa gideceğiz, beyler hala Ankara’da liste savaşı veriyor. 33 gün sonra seçim olacak onlar hala toplantı üstüne toplantı yapıyor, gerçi onu bile doğru dürüst beceremiyorlar” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bazı adayların seçim afişlerinde parti logosu bulunmamasını eleştirerek, “Ankara’da daha önce 2 kez seçim kaybetmiş, 2 kez hezimete uğramış, 2 kez milletten sandıkta dersini almış adayı yine piyasaya sürdüler. Şimdi bu adayın sağa sola seçim afişini asıyorlar ancak bu şahıs kimin hangi partinin hangi ittifakın adayı belli değil. Partisinin ambleminden kaçan, korkan bir aday olur mu?" şeklinde konuştu.

Erdoğan seçim afişlerinde parti logosu yer almadığı gerekçesiyle Mansur Yavaş'ı daha önce de eleştirmiş ancak partisinin Ankara adaylarının seçim afişlerinde de logo kullanılmadığı görülmüştü.