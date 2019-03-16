Erdoğan'dan AB'ye: Üyelik müzakerelerini durdursanız ne yazar?

Erdoğan, Avrupa Parlamentosu'nun Türkiye'nin AB'ye üyelik müzakerelerinin durdurulmasına yönelik tavsiye kararıyla ilgili 'Neymiş üyelik müzakerelerini durduracaklarmış. Durdursanız ne yazar durdurmasanız ye yazar? Ah keşke öyle bir karar alsalar, ama öyle bir karar veremezler veremezler' dedi.

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan, İstanbul'da düzenlenen Samsunlular buluşmasında konuştu.

Avrupa Parlamentosu'nun Türkiye'nin AB'ye üyelik müzakerelerinin durdurulması yönündeki tavsiye kararıyla ilgili konuşan Erdoğan "31 Mart aynı zamanda Avrupa Parlamentosu'na da bir cevap olacaktır" dedi.

Erdoğan "Hangi kararı alırsa alsın bunun bir kıymeti harbiyesi yok. Neymiş üyelik müzakerelerini durduracaklarmış. Durdursanız ne yazar durdurmasanız ne yazar? Ah keşke öyle bir karar alsalar, ama öyle bir karar veremezler veremezler" ifadelerini kullandı.

CHP ve HDP'yi hedef alan Erdoğan "Taşıma, bindirilmiş kıta diyerek şu dayanışmamıza çamur atıyorlar. Kömürcü, makarnacı, patatesçi diyerek miting meydanlarına koşan onbinlere hakaret ediyorlar" dedi.

Millet İttifakı'na yönelik "Bunlar dörtlü çete, bölücü terör örgütünün heykelini dikmek isteyenlerle aynı safta birleşiyorlar" ifadesini kullanan Erdoğan "Ülkemizde savaş çığırtkanlığı yapanların gidecekleri yer belli. Bedelini ödeyecekler bunun takibini adım adım yaparız" diye konuştu.

"Bakın Yeni Zelanda'da 49 kişi, 49 Müslüman öldürülüyor, hedefte neresi var? Türkiye var, bir de bu kardeşiniz var" diyen Erdoğan "Bizim bir şeye ihtiyacımız var, Rabia" diye konuştu.