Erdoğan: Yavaş'ın seçim öncesi veya sonrası ne olacağı belli değil

CHP'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mansur Yavaş'a ilişkin Erdoğan, "Belediye başkanlığını Ankara gibi büyükşehirde yapacak kapasitede değil." değerlendirmesinde bulundu.

Erdoğan, TGRT Haber ve İHA Seçim Özel Yayını'na katıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 31 Mart yerel seçimlerine ilişkin olarak, "Anket çalışması yaptırıyor ve takip de ettiriyoruz ama vatandaşın nabzını anketlerden çok meydanlarda tutuyorum" dedi.

CHP'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mansur Yavaş'a ilişkin Erdoğan, "Belediye başkanlığını Ankara gibi büyükşehirde yapacak kapasitede değil." değerlendirmesinde bulundu.

Erdoğan, "Bu zatın zaten seçim öncesi veya sonrası ne olacağı belli değil. Ankara şu anda belirsizlik içinde olan bir durumda."

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan detaylar şöyle:

- Anket çalışması yaptırıyor ve takip de ettiriyoruz ama vatandaşın nabzını anketlerden çok meydanlarda tutuyorum."

- Böyle bir insanın (Mansur Yavaş) Ankara gibi yere belediye başkan adayı olması hazmedilemez.

- Üstelik bir de bu adam Yavaş, vergi noktasında da vergi kaçakçısı, bir de bu var. Şu anda Maliye Bakanlığı kayıtlarında bu durumda geçiyor.

- Bu zatın zaten seçim öncesi veya sonrası ne olacağı belli değil. Ankara şu anda belirsizlik içinde olan bir durumda. Üstelik bir de bu adam Yavaş, vergi noktasında da vergi kaçakçısı, bir de bu var. Şu anda Maliye Bakanlığı kayıtlarında bu durumda geçiyor. Böyle bir insanın (Mansur Yavaş) Ankara gibi yere belediye başkan adayı olması hazmedilemez.