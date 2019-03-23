Erdoğan ve Bahçeli'den Ankara'da ortak miting

AKP ve MHP'nin kurduğu Cumhur İttifakı, İzmir'den sonra ikinci ortak mitingini Ankara'da gerçekleştirdi.

AKP ve MHP'nin kurduğu Cumhur İttifakı, İzmir'den sonra ikinci ortak mitingini Ankara'da yapıyor. İlk konuşmayı Cumhur İttifakı'nın Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Özhaseki gerçekleştirdi. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin ardından Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan konuştu.

Daha önce bulunduğu Kayseri Büyükşehir Belediye başkanlığı görevini hatırlatan Özhaseki: "Şunu herkes bilsin ki kasası para dolu belediye bakarak ayrıldım. İnsanlarımızla helalleşerek ayrıldım. Avrupa'nın başkentleriyle yarışacak bir şehir bırakarak ayrıldım. Şimdi önümüzde Ankara imtihanı var" dedi.

ÖZHASEKİ: ALLAH SENİ ISLAH ETSİN

Millet İttifakını hedef alan Özhaseki şu ifadeleri kullandı: "Bu oynanan oyunu görüyoruz. Bunlar söyleyemiyor ama Kandil söylüyor, Kandil'deki teröristlerin başları, siyasi uzantıları söylüyor. Ahmet Türk'le Kılıçdaroğlu buluşuyor, Türk diyor ki; 'Kılıçdaroğlu beni davet etti. İttifaka destek istedi, biz de iş birliği yapacağımıza söz verdik' diyor. Sezai Temelli diyor ki; 'Kürdistan'da biz kazanacağız, batıda da Cumhur İttifakı'na kaybettireceğiz' diyor. Yazıklar olsun size."

Özhaseki, CHP'nin Ankara adayı Mansur Yavaş'ın sahte senet iddialarını bir kez daha gündemine taşıyarak, "Allah seni ıslah etsin ya. Sen 600 bin dolar götürmeyi biliyorsun ama devlete vergi vermeden öyle mi? Yazıklar olsun sana" ifadelerini kullandı.

BAHÇELİ: İMAN İLE KÜFRÜN, MİLLET İLE ZİLLETİN TARİHİ MÜCADELESİ

Özhaseki'nin ardından mitinge MHP lideri Bahçeli çıktı.

Millet İttifakı'nın adayı Mansur Yavaş'a seslenen Bahçeli, "Zillet ittifakı kaostur, kargaşadır. Ankara merttir, geçmişine sırt çeviren adamlarla işi olmaz. Beka sorunu yok demek milli mücadeleyi unutturmak demektir. Eski ülkücüymüş, eski MHP’liymiş, bunların hepsi masal, hepsi fasa fisodur. Ya Ülkücüsündür, ya değilsindir. Ya MHP’lisindir, ya da değilsindir. Arası yoktur, ortası yoktur. Beka sorunu yok demek, hak ile batılın, haç ile hilalin, iman ile küfrün, millet ile zilletin tarihi mücadelesini unutmak demektir" dedi.

Bahçeli konuşmasına şu sözlerle devam etti:

"Yeni Zelanda’da bir vandal, bir terörist 51 din kardeşimizi iki ayrı camide şehit etti, 47’sini yaraladı. Ne var ki CHP Genel Başkanı İslam dünyasından kaynaklanan terörden bahsetti. Kılıçdaroğlu soruyorum sana, bu kadar alçalmayı nasıl başardın? Bu denli gözlerini karartan, vicdanını uyuşturan neydi? Golan Tepeleri’ni İsrail toprağı olarak tanıma hazırlığı yapan Trump’a Kılıçdaroğlu ne diyecek, olamaz, yapamazsın çıkışıyla tepkisini gösterebilecek mi? Biz Türkiye Cumhuriyet’ini hainlere rağmen kurduk. Biz Türkiye Cumhuriyeti’ni muhasım odaklara, yerli işbirlikçilere, hülasa yedi düvele meydan okuyarak inşa ettik. CHP-İP-HDP-SP-ÖDP-PKK-FETÖ milli bekamızı, Cumhuriyet’in ruhunu, milletimizin emsalsiz kazanımlarını, milli birlik ve dayanışma iradesini hem yıkmak hem de kırmak için devrededir. Gezi Parkı’nda denediler, şamarı yediler. 6-7 Ekim olaylarında denediler, bedelini ağır şekilde ödediler. Hendek kazıp çukur açtılar, iç isyan ve istilaya kalkıştılar, açtıkları çukurlara debelene debelene gömüldüler."

ERDOĞAN: TEMELİ OLMAYAN SEZAİ

Bahçelinin ardından sahneye çıkan Cumhurbaşkanı Erdoğan miting alanında 450 bin kişinin bulunduğunu öne sürerek şu şekilde konuştu: "Eğer Ankara'da soy adı Yavaş var ya, hani sahte senetle iş gören var ya, bunu CHP düşünün Ankara'ya belediye başkanı yapıyor. Bu adam Ankara'nın başına gelirse ne tür sahte senetler düzenleyecekler bir düşünün. Ne diyor, 'Yavaş HDP'nin oylarıyla seçildiğini bilecek' diyor. Bunu ben demiyorum, temeli olmayan Sezai söylüyor."