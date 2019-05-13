Erdoğan: Sandıklara sahip çıkmamanın maliyetini gördük

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin milletvekilleriyle bir araya geldiği iftar sonrasında açıklamalarda bulundu. Erdoğan, "Sandıklara sahip çıkma konusundaki en küçük bir zaafiyetin nasıl neticelere yer açacağını hep birlikte gördük. Bencilliklerin, tembelliklerin, içe dönük mücadele anlayışının bizi nerelere götürdüğünü hep birlikte gördük" dedi ve talimatını verdi: Herkes İstanbul olacak!

AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AKP milletvekilleriyle iftarda bir araya geldi. Erdoğan burada yaptığı açıklamada YSK kararı ile yenilenen İstanbul seçimlerinde yolsuzluk ve hırsızlık yapıldığı iddia etti. 31 Mart yerel seçimlerinden çıkardıkları dersler olduğunu söyleyen Erdoğan, "Sandıklara sahip çıkma konusundaki en küçük bir zaafiyetin nasıl neticelere yer açacağını hep birlikte gördük. Bencilliklerin, tembelliklerin, içe dönük mücadele anlayışının bizi nerelere götürdüğünü hep birlikte gördük" diye konuştu.

Erdoğan YSK kararı evlerde hala sağlıklı anlaşılmadığı için kararı tekrar açıkladığını söyledi ve ''YSK, partimizin yaptığı itiraz üzerine yaptığı araştırmada 22 sandıktaki oy sayım döküm cetvelinin kayıp olduğunu, sisteme de boş işlendiğini belirledi. 123 sandıktaki 42 bin oyun akıbetinin tespiti mümkün değil. YSK haklı olarak seçimin yenilenmesine karar verdi. Kurul kararını verirken usulsüzlükleri dikkate aldı. Yeter ki biz İstanbul seçimleri ile ilgili kararı milletimize doğru anlatalım'' dedi.

Seçim çalışmalarında sergilenen dağınıklığın gelinen yerin nedeni olduğunu söyleyen Erdoğan, ''Yeter ki biz bunu milletimize anlatabilelim. Unutmayınız en etkili anlatma yolu yüzyüze yapılandır. Sandıklara sahip çıkma konusundaki en küçük bir zaafiyetin nasıl neticelere yer açacağını hep birlikte gördük. Bencilliklerin, tembelliklerin, içe dönük mücadele anlayışının bizi nerelere götürdüğünü hep birlikte gördük'' dedi.

ABD'nin, Avrupa'nın, bütün dünyanın gözünün Türkiye'de olduğunu söyleyen Erdoğan, herkesin İstanbul'a odaklanması gerektiğini söyledi ve talimatını verdi: "Genel kurul günleri Ankara'da, diğer günler İstanbul'da çalışmalarınızı sürdürmenizi istiyorum. Seçim tarihine kadar geçecek her günü dolu dolu geçireceğiz. Çok çalışacağız, çok koşturacağız. Bayram tatiliyle tamamen İstanbul'a yoğunlaşacağız. Bu sene memleket yok. İstanbul'da olacaksınız''