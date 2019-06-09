‘Erdoğan partisi içinde bir isyanla karşılaşabilir’

The Economist'te yer alan ‘Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan kendi partisi içinde bir isyanla karşılaşabilir’ başlıklı makalede, Ali Babacan ve Abdullah Gül’ün sonbaharda yeni parti oluşumu için harekete geçecekleri yönünde bir iddiada bulunuldu.

AKP’nin Türkiye ekonomisindeki kırılganlıklar ve 31 Mart seçimleri nedeniyle zayıfladığının belirtildiği The Economist'te yer alan makalede, yeni bir parti girişimine dair yaşanacak gelişmelerin, İstanbul’da tekrarlanacak belediye başkanlığı seçimine bağlı olduğu yorumu yapıldı.

Ayrıca aynı makalede açıklamalarına yer verilen Ahmet Davutoğlu’nun başbakanlığı döneminde danışmanlığını yapan yazar Etyen Mahçupyan, Gül ve Babacan’ın yeni parti için bu yılın başında hazır olduğunu ama 31 Mart yerel seçimlerinin sonrasını bekleme kararı aldıklarını söyledi.

Makalede, “Erdoğan için ülkenin en büyük kentini ilk seferde kaybetmek acı vericiydi. Üç ay içinde ikinci defa kaybetmek ise bir meşruiyet krizine yol açacak kadar utandırıcı olabilir. AKP içinde kendisini eleştirenler, seslerini yükseltme cesaretini bulabilir. Erdoğan bu girişimi en başından engelleyebilir. Fakat hayata geçerse, partisi içinden karşılaştığı en ciddi meydan okuma olacaktır.” ifadeleri kullanıldı.