Erdoğan: Merkezi yönetimle uyum içerisinde olmayanlar yarın iflaslarını ilan edecek

A Haber'deki canlı yayına katılan AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Personelin maaşını dahi ödeyemeyecekler. Yürütemeyecekler. Merkezi yönetimle uyum içerisinde olmayanlar yarın orada iflaslarını ilan edecek' ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan, A Haber canlı yayınında soruları yanıtladı. Erdoğan "Merkezi yönetimle uyum içerisinde olmayanlar yarın orada iflaslarını ilan edecek" dedi. Erdoğan "Personelin maaşını dahi ödeyemeyecekler. Yürütemeyecekler" ifadelerini kullandı.

Anket sonuçlarıyla "meydanların dili" arasında "korkunç farklılıklar" gördüğünü söyleyen Erdoğan, "Meydanlar yalan söylemez. Mecbur mu yani bu insanlar meydanlara gelsin?" diye konuştu.



Erdoğan "Asıl anket pazar günü. Bir de meydanlardaki anketler var. Bunlara baktığımızda gerçekten iyi gittiğimize inanıyorum" dedi.



Erdoğan, "Yerel seçimde Cumhurbaşkanı, kabine değişmeyecek ki. Bunlar milletimi aldatmaya çalışıyorlar. Benim sevgili milletim verdiğin bu oyla lokal, mevzi anlamda oralarda bir yönetici seçeceksin. Peki seçeceğin yönetici senin oradaki ekonomik durumunu mu düzeltecek? Böyle bir yetkisi var mı?" diye konuştu.

"Cumhur ittifakı olduğu sürece bu topraklarda Kürdistan diye bir bölge inşa etmeleri sözkonusu değildir" diyen Erdoğan, "Meral Hanım kalkıyor, Denizli'deki benim vatandaşlarıma terörist dediğimi söylüyor. 1 hafta önce ben oradayım. Bütün bunların benim konuşma metni içerisinde böyle bir ifade var mı yok mu? Ben böyle bir ifade kullanırsam böyle bu makamda durmam. Ben enayi miyim ya? Ben Cumhurun başkanıyım. Aynı şeyi Aydın'da da yaptı. Ben de davayı açtım. Vatandaşlarıma terörist diyecek kadar vicdansız değilim. Utanmadan, sıkılmadan benim HDP'ye oy verenlere terörist dediğimi ifade ediyorlar" diye konuştu. Erdoğan "Biz CHP, Saadet, HDP'lerin oylarına talibiz" dedi.

Erdoğan "Bunların elinde bir defa Kürt kanı var. Kürtlere en büyük zulmü yapan da yine bunlar. Kürtlere zulmeden Esed'e destek verdiler. CHP'nin Kürtlere karşı tarihi düşmanlığını benim en iyi Kürt kardeşlerim biliyor" diye konuştu.