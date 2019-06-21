Erdoğan: Kürt de olsa o benim kardeşim, o da insandır

AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan kayyum atanan belediyelerdeki kentsel dönüşümü anlatırken ‘Niye? Kürt de olsa o benim kardeşim, o da insandır’ sözlerini sarf etti.

AKP’li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, “İşadamlarıyla Buluşma” programında patronlara seslendiği konuşmasında kayyum atanan belediyelerden söz ederken “Kürt de olsa o benim kardeşim, o da insandır, hizmet etmek benim görevimdir” dedi.

Haliç Kongre Merkezi’nde düzenlenen yemekli toplantıda konuşan Erdoğan, “Sadece 6 yılda yaşadıklarımız dahi bu ülkenin üstesinden gelemeyeceği bir şey olmadığının göstergesidir” diyerek toplantıya katılanlara “Bu mücadelemizde bize verdiğiniz destek için her birinize ayrı ayrı şükranlarımı sunuyorum” dedi.

'ŞİMDİ SADECE VİTRİNDE BİR BAŞKANLIK OLAYI VAR'

Erdoğan “İstanbul'da Cumhur İttifakı olarak 39 ilçenin 25'ini, 312 belediye meclis üyesinin 180'ini kazananak tartışmasız bir şekilde galip geldik. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin komisyonların tamamı şu anda Cumhur İttifakı'na aittir. Komisyonlarıyla, meclisiyle İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni AK Parti'nin kontrolü altına aldığı ortadadır. Burada işte Pazar günkü seçimin dışında her şey aslında Cumhur İttifakı olarak bitmiştir. Şimdi sadece vitrinde bir başkanlık olayı var. Bununla beraber eksik olan bir şey o da tamamlanacaktır.” diye konuştu.

'O DA İNSANDIR'

“Kürt kardeşlerimi yanlış söylemle yanıltmaya çalışıyorlar” diyen Erdoğan daha sonra kayyum tayin edilen belediyelerde yapılan kentsel dönüşümden söz ederek “Niye? Kürt de olsa o benim kardeşim, o da insandır, ona hizmet etmek benim görevimdir.” dedi.

Erdoğan toplantıya katılanlara 23 Haziran seçimi öncesi için “Sizlerden ricam çevrenizde CHP, İYİ Parti, Saadet, HDP ve diğerlerine oy veren vatandaşlarımızla İstanbul'la ilgili kanaatlerimizi paylaşmanızdır” çağrısı yaptı. Erdoğan Ekrem İmamoğlu için “CHP adayının bizim teslim aldığımız zihniyetin çok daha beceriksiz, geri bir kişi olduğunu bu kişiyi yakından tanıyan en azından tutarsızlıkları tespit eden herkes biliyor” ifadesini kullandı.

Erdoğan ayrıca değişik illerden AKP teşkilatlarının İstanbulluları otobüslerle İstanbul'a getirdiklerini söyledi.

