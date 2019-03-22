Erdoğan Konya’da konuştu: Hatalar olabilir, dönem ders verilecek dönem değil

AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin hataları olabileceğini belirterek dönemin sandıkta 'ders verilecek' dönem olmadığını savundu. Erdoğan 'Bu seçimi sırf kızgınlıkla sandık hesaplaşmasına döndürmeye çalışanlar şunu aklından çıkarmasın, hesap sorulacaktır' ifadelerini kullandı.
Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan, Konya’daki seçim mitinginde partisinin hataları olabileceğini belirterek ancak hiçbir zaman "tarihe gömülen kişiliksiz partilerden birine dönüşmeyeceği"ni ileri sürdü.
Erdoğan AKP’den ayrılanlara ilişkin “Milletimize tepeden bakan gurur abideleri var ya, ulaşılamaz olan efendilik yapmaya kalkanlar bizimle AK Parti içinde yer alamaz. Peyder pey tasfiye oldu" ifadesini kullandı.
Dönemin sandıkta ders verme dönemi olmadığını savunan Erdoğan, “Birileri kritik durumla asla ilgisi olmayan gerekçelerle AK Parti’ye ders vermek istiyorlarmış. Dönem ders verilecek değil iki elin parmakları gibi sımsıkı bir araya gelinecek dönemdir” dedi.
Erdoğan konuşmasında “Bu seçimi sırf kızgınlıkla sandık hesaplaşmasına döndürmeye çalışanlar şunu aklından çıkarmasın hesap sorulacaktır” ifadesini kullandı.
ABD Başkanı Donald Trump’ın Golan Tepeleri’yle ilgili açıklamasına ilişkin olarak Erdoğan, "Trump kalktı bir ifade kullandı. Bir defa Sayın Trump tarih bilinci çok önemli bu tarih bilincini yenilemeniz lazım" dedi.
Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:
- 31 Mart’ta sandığa iyi sahip çıkmamız gerekiyor. Birileri kritik durumla asla ilgisi olmayan gerekçelerle AK Parti’ye ders vermek istiyorlarmış. Dönem ders verilecek değil iki elin parmakları gibi sımsıkı bir araya gelinecek dönemdir.
- Bu sabah İİT üyesi İslam ülkeleriyle bir araya geldik. Yeni Zelanda’dan da Başbakan Yardımcısı heyetle geldi, ne yapmamız gerekir onun kararını aldık.
- Seçimde ortaya çıkacak bir açıkta ülkemiz ve milletimizle hesabı olanlara gün doğar. Avustralya’da konuşan teröristin Türkiye’de de bir benzeri var. Senin o adamdan ne farkın var aynısın.
- (Kılıçdaroğlu’na) CHP’li vatandaşlarıma seslenmek istiyorum bu adama daha nereye kadar oy vereceksiniz. Girdiğin tüm seçimleri kaybettin bu seçimi de kaybedeceksin.
- (Akşener’e) Şu anda senin iyi günlerin. Sen Erdoğan’a söylememiş olduğu sözleri söylemiş gibi yaptın, asıl fatura sana kesilecek. Ben halkıma nasıl terörist derim? Bu ülkede adalet var gereken hesabı vereceksin dirsek temasında olduğun Bay Kemal vekilliğine güveniyor. Onunla ilgili çalışmaları da avukatlarımla yaptırıyorum. Seçimden sonra bir taraftan parlamento bir taraftan yargıyla işin üzerine gideceğiz, bu seçimi sırf kızgınlıkla sandık hesaplaşmasına döndürmeye çalışanlar şunu aklından çıkarmasın hesap sorulacaktır.
- Hatalar olabilir ama AK Parti hiçbir zaman geçmişte örnekleri olduğu gibi tarihe gömülen kimliksiz kişiliksiz vizyonsuz partilerden birisine dönüşmeyecek.
- 300 dönüm hazine taşınmazı üzerine savunma sanayi için Aselsan Konya silah sistemleri tarafından uzaktan komutalı silah sistemleri ve silah üretimleri üzerinde çalışacak bir fabrika kuracağız. Hisselerin yüzde 49 Konya’daki firmalara yüzde 51’i Aselsan’a ait olacaktır.
- Partimiz içinde oylar sağa sola dağılmamalı. Biz bir olacağız. AK Parti ve MHP’li kardeşlerim birlikte cumhur ittifakını gereği konsolide olarak gereğini yapmalı.
- (Temelli’ye) Temeli olmayan bu adam var ya Kürt değil ama Kürtler üzerinden geçiniyor. Türkiye’de Kürdistan diye bir bölge var mı? Sen eğer Kürdistan’ı merak ediyorsan Irak’ın kuzeyinde Kürdistan var defol git orada yaşa. Terbiyesiz senin o Yeni Zelandalıdan ne farkın var aynısın. Ne diyor Avrupa Yakası’nda yaşayamazsınız. Vay ahlaksız ulan senin buna gücün yeter mi?
- (Golan Tepeleri) Trump kalktı bir ifade kullandı. Bir defa Sayın Trump tarih bilinci çok önemli bu tarih bilincini yenilemeniz lazım Golan Tepeleri ile ilgili BM’nin vermiş olduğu kararlar o kararlar da buralar da İsrail’in zerre kadar hükmünün olmadığı var. Sonuna kadar Golan Tepeleri’nin takipçisi olacağız.