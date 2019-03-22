Erdoğan Konya’da konuştu: Hatalar olabilir, dönem ders verilecek dönem değil

AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin hataları olabileceğini belirterek dönemin sandıkta 'ders verilecek' dönem olmadığını savundu. Erdoğan 'Bu seçimi sırf kızgınlıkla sandık hesaplaşmasına döndürmeye çalışanlar şunu aklından çıkarmasın, hesap sorulacaktır' ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan, Konya’daki seçim mitinginde partisinin hataları olabileceğini belirterek ancak hiçbir zaman "tarihe gömülen kişiliksiz partilerden birine dönüşmeyeceği"ni ileri sürdü.

Erdoğan AKP’den ayrılanlara ilişkin “Milletimize tepeden bakan gurur abideleri var ya, ulaşılamaz olan efendilik yapmaya kalkanlar bizimle AK Parti içinde yer alamaz. Peyder pey tasfiye oldu" ifadesini kullandı.

Dönemin sandıkta ders verme dönemi olmadığını savunan Erdoğan, “Birileri kritik durumla asla ilgisi olmayan gerekçelerle AK Parti’ye ders vermek istiyorlarmış. Dönem ders verilecek değil iki elin parmakları gibi sımsıkı bir araya gelinecek dönemdir” dedi.

Erdoğan konuşmasında “Bu seçimi sırf kızgınlıkla sandık hesaplaşmasına döndürmeye çalışanlar şunu aklından çıkarmasın hesap sorulacaktır” ifadesini kullandı.

ABD Başkanı Donald Trump’ın Golan Tepeleri’yle ilgili açıklamasına ilişkin olarak Erdoğan, "Trump kalktı bir ifade kullandı. Bir defa Sayın Trump tarih bilinci çok önemli bu tarih bilincini yenilemeniz lazım" dedi.

Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle: