Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya'ya yapacağı ziyaret öncesinde bir basın açıklaması yaptı. Açıklamada seçimlere ilişkin soruları da cevaplayan Erdoğan, 'İstanbul'da seçimin tamamı usulsüzdür' dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan 2017 yılında Putin'le ortak karar altına aldıkları 'Rusya-Türkiye Kültür ve Turizm Yılı'nı açmak için yapacağı Rusya uçuşundan önce bir basın açıklaması gerçekleştirdi. Erdoğan seçimlerle ilgili bir gazetecinin, 'Bazı yerlerde usulsüzlük yapıldığı söyleniyor' sözlerine, 'Bazı yerler değil, İstanbul'da seçimin tamamı usulsüzdür' dedi.

'YASALARA AYKIRI DEĞİLSE SORUN YOK'

İstanbul'da seçim sonuçları kesinleşmeden asılan AKP pankartlarına ilişkin soruya ise, 'Yasalara ters pankartlar asılmadıkça bir sorun yok' dedi. İtiraz süreciyle ilgili olarak hukuki yolların sürdürüleceğini belirten Erdoğan, '13-14 bin farkla kimse kazandım demesin' diye konuştu.

'RUSYA İLE İŞBİRLİĞİMİZ GÜÇLENEREK DEVAM EDİYOR'

Sene başından itibaren Rusya'yla üçüncü görüşmenin gerçekleşeceğini belirten Erdoğan, 'Rusya'yla sizin de gördüğünüz gibi yoğun temas içerisindeyiz. İş birliğimiz her gün güçlenerek devam ediyor' dedi.

Açıklamada masaya yatırılacak başlıklara da değinen Erdoğan, 'Suriye başta olmak üzere bölgesel ve küresel meseleleri de ele alacağız' diye konuştu.

Liderlerin ziyaret kapsamında Bolşoy Tiyatrosu'nda Troya Operası'nı izlemesiyle birlikte, iki ülkenin ortak kültür sanat faaliyetleri başlamış olacak.

'BİR GECE ANSIZIN GELEBİLİRİZ...'

Bir gazetecinin görüşmelerde masada herhangi bir operasyon başlığı olacak mı sorusuna, 'Bütün hazırlıklarımız yapılmış durumda. O sır cümle masadadır: Bir gece ansızın gelebiliriz' diye yanıt verdi.

'NETANYAHU'NUN AÇIKLAMALARINI SEÇİM YATIRIMI OLARAK GÖRÜYORUM'

Netanyahu'nun Golan Tepeleri ve Batı Şeria'yaya dönük yaptığı açıklamalara ilişkin de konuşan Cumhurbaşkanı, 'Netanyahu'nun yaptığı her iş uluslararası hukuka aykırıdır. Attıkları her adım ABD destekli adımlardır. Golan Tepeleri ve Batı Şeria'da atılan adımlar da ABD destekli' dedi.

'Netanyahu'nun bu açıklamalarını bir seçim yatırımı olarak görüyorum. Rusya'da yapılacak olan görüşmelerde bu mesele de masaya yatırılacak' dedi.