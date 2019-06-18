Erdoğan İstanbul için sahnede: Yarın medyada çok daha önemli şeyler göreceksiniz

İstanbul’da Trabzonlularla buluşan Erdoğan, Ekrem İmamoğlu’nu hedef aldığı konuşmasında ‘Yarın medyada çok daha önemli bir şey göreceksiniz. Bu televizyon programıyla alakalı olarak’ dedi.

İstanbul’da Trabzon Yaşlıları Koruma Derneği’nin düzenlediği programda konuşan AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, CHP’nin İBB Başkan adayı Ekrem İmamoğlu’nu hedef aldı.

Ordu valisinin ve polislerin seçimden sonra İmamoğlu’na hakaret davası açacaklarını söyleyen Erdoğan, “Yarın medyada çok daha önemli bir şey göreceksiniz. Bu televizyon programıyla alakalı olarak. Program öncesi moderatörle nasıl ve nerede buluştular bunu göreceksiniz” diye konuştu.

Erdoğan konuşmasında 23 Haziran seçimleri için “Bizden ziyade Türkiye'yi hedef alanlar için hayati öneme sahiptir” dedi.

Türkiye’nin sosyal belediyecilik anlayışıyla ilk kez AKP döneminde tanıştığını ileri süren Erdoğan “Özelikle bir dünya şehri olan İstanbul'da tarihinin en büyük yatırımlarını gerçekleştirdik. Marmaray, Avrasya Tüneli, Yavuz Sultan Selim Köprüsü, İstanbul Havalimanı, Orhangazi Köprüsü, metrobüsleriyle. Bunlarla birlikte toplu taşımacılıkla bu işi çözelim istedik” dedi.

'CHP BURSU KALDIRDI'

Erdoğan “Bunların tamamını da CHP ve ortaklarının engelleme çabalarına rağmen hayata geçirdik. Şimdi çıkmışlar üniversite öğrencilerine burs vermekten bahsediyorlar. Ben üniversite öğrencilerine belediye başkanı olarak ilk burs verme teşebbüsünde bulunan kişiyim. CHP, Anayasa Mahkemesi'ne götürdü ve Anayasa Mahkemesi o bursu kaldırdı. Başbakan olunca bu burs olayını, krediyi de ilave ederek Başbakanlık'a aldık. O zaman burs 45 TL'ydi, şu anda 500 TL. Master 750 TL, doktora öğrencilerine de asgari ücret veriliyor şu anda. Halbuki bunlar ortadan kaldırmışlardı. Bunlar Anayasa Mahkemesi'nde iptal ettirdiler. Şimdi de beyefendi çıkmış 'burs vereceğim' diyor. Siz iptal ettirdiniz, nasıl vereceksiniz? Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne de karşı çıktılar. Danıştay bunların hesaplarını bozdu” dedi.



‘ORDU VALİSİ DAVA AÇACAK’

Erdoğan “Koltuğa oturur oturmaz tüm İstanbul'un verilerine saldıran CHP'dir. PKK'yla, FETÖ'yle ilgili tek cümle kurmayan yine CHP'dir. Devletin valisine, Ordu Valisine ne dediğini biliyorsunuz? Hakaret, it, ondan sonra hayır. Görsel medya, yazılı medya hepsi bunu tevsik etti, belgeledi. Şu anda seçim var diye valimiz davasını açmış değil, seçimden sonra açacak. Aynı şekilde polislerimize hakaret var çok ciddi. Tabii ki polislerimiz de bu davayı açacak. Geçersiz oyların sayılmasıyla farkın kapandığını görünce panikleyip, hırsızlıklarını gizlemek için gece yarısı baskın yapanların kimler olduğu kamera görüntüleriyle ortaya çıkmıştır. Milletimiz her şeyi görüyor ve değerlendiriyor. Yarın medyada çok daha önemli bir şey göreceksiniz. Bu televizyon programıyla alakalı olarak. Program öncesi moderatörle nasıl ve nerede buluştular bunu göreceksiniz. Hiçbir şey dürüst ve samimi değil” dedi.