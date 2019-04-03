Erdoğan, İmamoğlu hakkında ilk kez konuştu: Topal ördek

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ekrem İmamoğlu hakkında ilk kez konuştu. Erdoğan'ın yaptığı 'topal ördek' benzetmesi dikkat çekti.

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün akşam Miraç Kandili nedeniyle İstanbul Camlıca Camisi'nde Kuran okudu.

ODATV'nin haberine göre; Erdoğan, camide vatandaşlarla kısa süre sohbet etti. Sohbet sırasında Erdoğan, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na ilişkin seçim tartışmalarıyla ilgili de dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Erdoğan konuşmasında, Ekrem İmamoğlu'nun önde olmasına dair isim vermeyerek “Çoğunluğu bizde. Şu anda hâlâ her şey devam ediyor. Öyle de olsa, bunlar neye dönmüş biliyor musun, bunlar topal ördek” dedi.

Erdoğan’ın, İmamoğlu'na dair isim vermeden “topal ördek” benzetmesi dikkat çekti.

Yetkisi kısıtlanmış yönetici anlamına gelen “topal ördek” benzetmesi, bu örnekte, Başkanlığı kazanan ancak Meclis çoğunluğunu kaybeden liderler için kullanılıyor.