Erdoğan geliyor diye tramvay seferleri iptal

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın Eskişehir’deki programı nedeniyle tramvay seferleri iptal edildi.

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın Eskişehir’deki programı nedeniyle tramvay seferleri iptal edildi.

Eskişehir Valiliği Erdoğan’ın progamı nedeniyle tramvay seferlerini durdurma kararı aldı.

Seferlerin 21 Mart Perşembe günü 11.00’den itibaren Otogar-Osmangazi Üniversitesi, Otogar-SSK, Opera-Şehir Hastanesi hatlarında karşılıklı olarak durdurulacağı duyuruldu.

Gerçek Gündem'de yer alan habere göre, Eskişehir Büyükşehir Belediyesi’nin kısa mesajla bilgilendirdiği açıklamada tramvayın Osmangazi-Opera ve Osmangazi-SSK hatları ile ring hatlarında seferlerini yapmaya devam edeceği duyuruldu.