Erdoğan: Geçmiş seçimlerde ne olduğunu bilemeyiz

23 Haziran seçimlerine ilişkin de konuşan Erdoğan, "Üyelerimiz sahada çalışsın. Bir üye, yanında iki oy daha getirsin, mesele bitti. 'Üyeyim ama çalışmıyorum' olmaz" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan, partisinin 'Mahalle Başkanları ile İftar Programı'nda açıklamalarda bulundu. Erdoğan, partililere hitaben "Biz milletimizin kalbinde doğduk, orada büyüdük, irtibatımızı kesmediğimiz, hep güçlü tuttuğumuz için buralara geldik" dedi.

Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinin iptali ve yenilenmesine yönelik kararına ilişkin "Karara karşı çıkan YSK üyelerinin gerekçelerine baktığımızda dişe dokunur bir unsura rastlayamıyoruz" diyen Erdoğan, "Milletimizin hakkını, hukukunu, iradesini korumak için mücadele ettik" açıklamasında bulundu.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

"İstanbul'da 2 milyon 300 bin üyeye sahibiz. Üyelerimiz sahada çalışsın. Bir üye, yanında iki oy daha getirsin, mesele bitti. 'Üyeyim ama çalışmıyorum' olmaz. Teşkilatlarımızın, özellikle de mahalle temsilcilerimizin çalışmalarına hep önem verdim ve destekledim.

"Her hırsızlık kötüdür ama oy hırsızlığı, milli irade hırsızlığı tam bir felakettir.

"Kanuna aykırı sandık kurulu başkanları tarafından yönetilen sandıklarda, 212 binden fazla oy şüpheli hale gelmiştir. Aradaki fark azala azala 13 binlere geldi. Karara karşı çıkan YSK üyelerinin gerekçelerine baktığımızda dişe dokunur bir unsura rastlayamıyoruz.

"Seçimi kazanmak için önce parti olarak bizim kendi aramızda dayanışma içinde olmamız şart. Önümüze çıkartılan siyasi ve ekonomik sıkıntıların kat be kat fazlası, bize bu tuzakları kuranların başında var."