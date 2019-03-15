Erdoğan ezan tartışmasına devam ediyor: Burası eski Türkiye mi?

Cumhurbaşkanı Erdoğan Gaziantep mitinginde yaptığı konuşmada Yeni Zelanda saldırısında 3 Türk vatandaşının yaralandığını, bunlardan biriyle görüştüğünü açıkladı. Ezan tartışmasını sürdüren Erdoğan yine 8 Mart’ta Taksim’de sokağa çıkan kadınları hedef aldı.

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan Gaziantep’teki seçim mitinginde yaptığı konuşmada Yeni Zelanda saldırısında 3 Türk vatandaşının yaralandığını, biri ile görüştüğünü söyledi.

8 Mart’ta Taksim’de yapılan Feminist Gece Yürüyüşü’nde ezanın ıslıklandığı iddiasını yineleyen Erdoğan bu kez “Elinde düdüklerle ezan okunurken, düdük öttürmeye mecbur musunuz?” ifadesini kullandı. Erdoğan ayrıca Gaziantep’te kent içindeki askeri alanı yapılaşmaya açacaklarını söyledi.

MİLLET BAHÇESİ ADI ALTINDA YAPILAŞMA

Dün Ankara Bilkent’te şehir hastanesinin açılışını yaptıklarını belirten Erdoğan “Bir benzerini de inşallah Gaziantep'te açacağız. Gaziantep'e de yakışır” dedi.

Erdoğan Gaziantep'in içinde yer alan 10 milyon 700 bin metrekare büyüklükte askeri alanın yarısını "millet bahçesi" yapacaklarını belirterek “Kalan kısmına da Antep'in tarihi, kültürü ve mimarisine uygun bir medeniyet şehri kuracağız. Buradaki binaların her biri hayatlarıyla birer Antep evi şeklinde yapılacak” dedi.

YİNE 8 MART’TA SOKAĞA ÇIKANLARI HEDEF ALDI

8 Mart’ta Taksim’deki Feminist Gece Yürüyüşü’nde ezanın ıslıklandığı iddiasını yineleyen Erdoğan “İşte Taksim'de yaptılar. Bunlar bizim bayraklarımızı yakanlar değil mi? Elinde düdüklerle ezan okunurken, düdük öttürmeye mecbur musunuz? Sen Dünya Kadınlar Günü için oraya gelirken, Toplantı Gösteri Yürüyüşleri Kanununu bilmiyor musun? Sordum Vali'ye, müracaatları var mı dedim, yok dedi. Sana ne oluyor da kafana göre hareket ediyorsun? Bu ülke yol geçen hanı mı? Bu ülke eski Türkiye mi? O yüzden gereği yapıldı, o gece oradan dağıtıldı” diye konuştu.

YENİ ZELANDA’DAKİ SALDIRI

Yeni Zelanda’daki saldırıda yaralananlar arasında üç Türk vatandaşının olduğunu söyleyen Erdoğan, bunlardan biriyle görüştüğünü kaydetti. Erdoğan şöyle konuştu:

“Şimdi bu vesileyle, bugün maalesef Yeni Zelanda'da yaşanan hadisede İslam karşıtı katiller ellerine silahlarını alıp cuma namazı için toplanan Müslüman kardeşlerimize saldırıyorlar. Ve 49 kardeşimiz orada şehit oldu. Bunların dışında da 3 tane Türk var. Kendisiyle görüştüm. Cumhurbaşkanı ile de görüştüm.”

‘ŞAHSIMI DA HEDEF ALIYOR’

Silahlı saldırının şüphelisi Brenton Tannant’ın sosyal medya hesaplarından yayımladığı manifestoda Almanya Başbakanı Angela Merkel, Londra’nın Pakistan asıllı belediye başkanı Sadiq Khan ile Erdoğan için öldürme çağrısı yapılıyordu.

Erdoğan konuşmasında bu manifestoya atıfta bulunarak “Bu alçak bir de bildiri yayınlamış. Bu bildiride Müslümanları, ülkemizi, milletimizi ve şahsımı da hedef alıyor” dedi. Erdoğan "Be hey gafil, önce şunu bil. Ben niye girdim içeri? Bir şiir okumuştum; Minareler sürgün, kubbeler miğfer, camiler kışlamız, müminler asker... Sen hangi milletle konuşuyorsun neyi konuşuyorsun? Senin her yerin bomba olsa ne yazar? Terbiyesiz, adi, alçak sen kolayı seçtin. Birileri de hâlâ bizim ezan ve bayrak hassasiyetimizi çarpıtmaya çalışıyor” diye konuştu.

Erdoğan konuşmasının devamında şunları kaydetti: “İstanbul’a diyor ki Konstantinopol. Camileri yıkacakmış. Ayasofya'yı kiliseye çevirecekmiş. Bu millet böyle bir şeye asla müsaade etmeyecek. İsrail'de bir başbakan var ya, onun oğlu da tweet atıyor; 'İstanbul, Bizans başkentidir. Türk işgali altındadır' diyor. Be ahlaksız, siz Filistin'i işgal ettiniz. 7 yaşındaki çocuktan tut, kadınlara yaşlılara varıncaya kadar 10 bin yakın Filistinli kardeşimizi orada mahkum ettiler. Onun için diyorum ki, Netanyahu zalimdir. Bunları söylüyoruz diye rahatsız olan varsa, olsun. Burada Yeni Zelanda'da şehit edilen tüm kardeşlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Müslümanlar olarak asla baş eğmeyeceğiz, asla da bu alçakların seviyesine düşmeyeceğiz. Yeni Zelanda'da, Filistin'de, Myanmar'da katledilen masum Müslümanlara hangi şekilde yaklaşıyorsa, diğer insanlara da öyle yaklaşacağız. Çünkü İslam budur. Bizi biz olmaktan çıkarmaya çalışanlara da sözümüzü sandıkta söyleyeceğiz.”

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu da hedef alan Erdoğan "YPG ile PKK’nın farkı var mı? Hadi Amerikalılar, işlerine geldiği için ısrarla bunları ayrıştırmaya çalışıyorlar. Kılıçdaroğlu’na ne oluyor da aynı teraneleri tekrarlıyor. Hadi onlar çıkarları olduğu için bunu yapıyor, Kılıçdaroğlu ne için YPG’nin avukatlığına soyunur. Biz diyoruz ki 31 Mart beka seçimidir. Gereken dersi sandıkta bir Osmanlı tokadı ile verelim" diye konuştu.