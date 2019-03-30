AKP’li Cumhurbaşkanı seçime bir gün kala İstanbul’da seçim mitinglerini sürdürüyor. Kağıthane’de konuşan Erdoğan, ‘Bu ülkede ne patlıcan, ne domates, ne patates sıkıntısı var’ iddiasında bulundu. Erdoğan ‘Seçimden sonra ilk iş Suriye meselesini mümkün olursa masada değil sahada mutlaka çözeceğiz’ dedi.

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan, pazar günü yapılacak yerel seçimler öncesinde İstanbul’daki seçim mitinglerini sürdürüyor.

Kağıthane’deki seçim mitinginde konuşan Erdoğan ‘Bu ülkede ne patlıcan, ne domates, ne patates sıkıntısı var’ iddiasına bulundu.

Erdoğan “Ülkemize yönelik saldırılardaki artışın hedefi 2023 hedefimizdeki müreffeh Türkiye yolunu kapatmaktır. Siz benim milletimi patlıcan, domates, biberle mi aldatacaksınız? Bu millet Çanakkale geçilmez dediği zaman bir tas çorbaya tamah etmiştir. Bu ülkede ne patlıcan, ne domates, ne patates sıkıntısı var” ifadelerini kullandı.

Erdoğan “Bu millete bir daha inşallah Şehit Başbakan Adnan Menderes ve arkadaşlarının acısını yaşatmaya kimsenin gücü yetmeyecektir” dedi.

Erdoğan “Seçimden sonra ilk iş Suriye meselesini mümkün olursa masada değil sahada mutlaka çözeceğiz. Silahlı terörü bitirmekte ne kadar kararlıysak ekonomik terörü bitirmekte de o kadar kararlıyız” ifadelerini kullandı.

Daha sonra Bayrampaşa’da düzenlediği mitingde konuşan Erdoğan yarın yapılacak seçimler için “Mesele sadece belediye başkanları meselesi değil. Burada işin altında başka şeyler var” ifadelerini kullandı.

Sultangazi’de yaptığı konuşmada ise Erdoğan, CHP ve İyi Parti’nin Millet İttifakı’nı hedef alarak “Karşımızda öyle bir ittifak oluşmuş durumda ki… Bunların amacının belediyeleri yönetmek olmadığı gayet açık” dedi. Erdoğan HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli’ye yönelik “Kendisi kalkmış, Kürt vatandaşlarımın oyuna ipotek koyuyor. Kendisi Kürt de değil, ne idüğü belirsiz” ifadesini kullandı.