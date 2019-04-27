Erdoğan: Bu iş bitti, kaybettik noktasında değiliz

Erdoğan partisinin Kızılcahamam'daki toplantısında İstanbul'daki seçimlerle ilgili 'Biz 'artık bu iş bitti kaybettik' noktasında değiliz. Hakkımızı arayacağız' dedi. Erdoğan 'İçimizde belli seviyelere gelenlerin yaptığı çalışmalar yenilir yutulur değil' ifadesini kullandı.

AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan partisinin Kızılcahamam'da düzenlenen toplantısında yaptığı konuşmada "Biz esasen İstanbul ve Ankara'da kaybetmedik, tam tersine kazandık" dedi ve "İstanbul'da 39 ilçenin 25'ini ittifak olarak almış bulunuyoruz. Ankara'da da sayı üstünlüğü bizde" ifadesini kullandı. Erdoğan partisinden bazı isimlere yönelik de "Bakın teşkilatlarda neler olduğunu, nerede neler döndüğünü biliyoruz. Zaman geldiğinde bunların hesabını soracağız" diye konuştu.

'İÇİMİZE SİNSE DE SİNMESE DE'

Erdoğan İstanbul'da seçim sonuçlarına dair itirazlarıyla ilgili olarak "İçimize sinse de sinmese de YSK'nın kararına duyacağız. Şöyle bir şey konuşuluyor. 'AK Parti umudunu kesti' Şunu çok açık net söyleyeyim. Son ana kadar biz hukuk mücadelemizi sürdüreceğiz. Bu bir normal yargı mücadelesi olmaktan aslında seçim hukuna yönelik bir mücadeledir. Bunu da sonuna kadar sürdürmekte kararlıyız. Zira öyle bir şey burada var ki, milletimiz diyor ki bu İstanbul benim içime sinmedi, burada bir şaibe olduğu kesin. Ve bu şaibenin giderilmesi şart ki rahatlayalım. Biz 'artık bu iş bitti kaybettik' noktasında değiliz. Hakkımızı arayacağız ve bunun çalışmasını da sürdürüyoruz" diye konuştu.

BANKA ÇALIŞANLARININ SANDIKLARDA GÖREV YAPMASI

AKP'nin sandık kurulu üyeleriyle ilgili usulsüzlük iddiasını yineleyen Erdoğan, banka çalışanlarının sandıklarda görev yapmasının daha önce uygulanmadığını ileri sürerek şöyle konuştu:

"Kamu yöneticiliği bu vasfı taşıyanların memur sıfatıyla orada olması gerekirken, ama kamu yöneticisi olmadığı halde birçok bankalardaki adeta işçi statüsünde diyebileceğimiz kişilerin sandıklara memur gibi sokuşturulması yenilir yutulur, bugüne kadar uygulanmış bir şey değildir. İş Bankası, Şeker Bank, Garanti Bankası gibi bu bankaların yüzlerce binlerce mensubu buralarda memur statüsünde görev almıştır. Şimdi dün İş Bankası bir açıklama yapmıştır. 'Bunlar bilgimizde değildir vesaire... Biz sizin görevlilerinizin buralarda görev aldığını söylüyoruz. Partimize verilen oyların takibini elbette yapacağız" ifadelerini kullandı.

'İÇİMİZDE BELLİ SEVİYELERE GELENLERİN YAPTIKLARI YENİLİR YUTULUR DEĞİL'

Erdoğan daha sonra partisinde yer alan bazı isimlere tepki gösterdi. "İçimizde yanlış yapanlar olduğunu ifade etmeden geçemeyeceğim" diyen Erdoğan şunları kaydetti:

"Bu yeni değil, bu ilk insanla başlayan süreç. Habil ve Kabil ile başlayan süreç devam ediyor. İçimizde belli seviyelere, noktalara gelenlerin yaptığı çalışmalar yenilir yutulur değil. Bu davanın adamı olduğu söylenenler seçim kampanyası süresince neredeydiler? Bakın teşkilatlarda neler olduğunu, nerede neler döndüğünü biliyoruz. Zaman geldiğinde bunların hesabını soracağız. Sırtımızda taşıyacak değiliz."