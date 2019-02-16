Erdoğan: Ataşehir'i CHP esaretinden kurtaracağız

İstanbul'un Ataşehir ilçesinde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP'li Ataşehir Belediyesi'ne ilişkin '31 Mart, Ataşehir'in CHP esaretinden kurtuluş günü olacaktır' dedi.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, İstanbul'un Ataşehir ilçesinde düzenlediği mitingte, Belediye Başkanı Battal İlgizedi'nin geçen yıl İçişleri Bakanlığı tarafından görevden alınan CHP'li Ataşehir Belediyesi'ne ilişkin "31 Mart, Ataşehir'in CHP esaretinden kurtuluş günü olacaktır" dedi.

CHP içerisinde devam eden belediye başkan adaylığı tartışmalarını hedef alan Erdoğan, "Onlar bazı belediye başkanlıkları için Ankara'da birbirlerini yerken biz milletimizle kucaklaştık. Ataşehir'i yepyeni bir belediyecilik anlayışına kavuşturacağız" ifadelerini kullandı.

Yenisahra-Barbaros hattının imar planının hazırlandığını duyuran Erdoğan, "Bay Kemal size ne müjde veriyor? Bir şey yok ki müjde versinler" dedi.

İstanbul ve Ataşehir'deki tüm projelerin altında İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin imzasının bulunduğunu öne süren Erdoğan, "İstanbul'da CHP'li ilçe belediyelerinin insanımıza vermesi gereken hizmetlerin önemli bir kısmını biz hayata geçirdik" ifadelerini kullandı.