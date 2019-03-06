Erdoğan: Anket ciddiyetleri kalmadı

Cumhurbaşkanı Erdoğan seçim anketlerine ilişkin olarak 'Bundan 5-6 seçim öncesi anket ciddiyetleri kalmadı. Biz kendimiz yapıyoruz' dedi.

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, TV 360 ve 24 TV ortak yayınında yaptığı açıklamada seçim anketlerine ilişkin olarak "Bazı anketlerin manipülasyon için kullanıldığına şahit oluyoruz. Bundan 5-6 seçim öncesi anket ciddiyetleri kalmadı. Biz kendimiz yapıyoruz" dedi.

31 MART SONRASI YİNE KAYYUM

Belediyelere kayyum atanmasına ilişkin soruya verdiği yanıtta ise Erdoğan, "Geçmişte yaşananlar çok önemli bir ders. 31 Mart'tan sonra benzer şeyler yaşanırsa işi anında yargıya götürür, kayyumlar için yolu açarız. Kayyumların başarısını görmemek bakar kör olmaktır. Bunun en güzel örneği, Diyarbakır'dır" dedi.

Erdoğan, "Ben, HDP'ye oy verenlere kalkıp da terörist nerede demişim bunu ispat etsinler. İspat ettikleri anda ben ne gerekiyorsa onu yaparım" diye konuştu.