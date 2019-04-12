'Erdoğan 10-15 güne Cumhur İttifakı'nı bitirir'

Avrasya Araştırma'nın sahibi Mehmet Özkiraz, AKP teşkilatlarının yenilgiyi MHP'ye bağladıklarını ve Erdoğan'ın kısa sürede Cumhur İttifakı'nı bitireceğini ileri sürdü.

Avrasya Kamu Araştırmaları Merkezi (AKAM) firmasının sahibi Mehmet Özkiraz, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Erdoğan'ın Cumhur İttifakı'nı kısa bir süre içerisinde bitireceğini söyledi.

Özkiraz, AKP teşkilatlarının ve milletvekillerinin, MHPnin yerelde AKP adaylarına destek vermediğini düşündüklerini ve yenilgiyi MHP'ye bağladıklarını iddia etti.