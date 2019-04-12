'Erdoğan 10-15 güne Cumhur İttifakı'nı bitirir'

Avrasya Kamu Araştırmaları Merkezi (AKAM) firmasının sahibi Mehmet Özkiraz, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Erdoğan'ın Cumhur İttifakı'nı kısa bir süre içerisinde bitireceğini söyledi.
Özkiraz, AKP teşkilatlarının ve milletvekillerinin, MHPnin yerelde AKP adaylarına destek vermediğini düşündüklerini ve yenilgiyi MHP'ye bağladıklarını iddia etti.
Akparti Milletvekilleri ve teşkilatları Büyükşehir yenilgilerini MHP'ye bağlıyor.
MHPnin yerelde Akparti adaylarına destek vermediği, diğer adaylara çalıştığını söylüyor.
MHP sürekli bizden çalıyor diyorlar
Erdoğan büyük baskı altinda, bence 10-15 gün icinde ittifaki bitirecek
— Kemal ÖZKİRAZ (@avrasyaanket) 11 Nisan 2019