Ekrem İmamoğlu'ndan AKP'ye tavsiye: Kendilerini yenilesinler

Ekrem İmamoğlu AKP'ye yenilenme tavsiyesinde bulundu: İmamoğlu 'Yoksa diğer belediyeleri de kaybederler' dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi başkanlığını kazanan Ekrem İmamoğlu, AKP'ye "yenilenme" tavsiyesinde bulundu.

Halk TV canlı yayınında Ayşenur Arslan'ın sorularını yanıtlayan İmamoğlu, İstanbul'da yeniden sayımlarda Binali Yıldırım'la arasındaki farkın 18 bin 445 olduğunu söyledi. İmamoğlu "Bize de rakibimize de oy çıkıyor" dedi.

AKP için "Kaybetmeyi bilmiyorlar. Kaybetmeyi bilseler başka davranırlar" diyen İmamoğlu, "25 yıldır bu kenti yönetiyorlar. Böyle davranmalarını çok anormal karşılamıyorum ama normal davranan insanlara daha ihtiyaç var. Seçim bitmiş, neyin iddiasındasınız? Nereye kadar? Hafta başına kadar sürer bu süreç" ifadesini kullandı.

AKP'ye "yenilenme" tavsiyesinde bulunan İmamoğlu "Bir yandan sokaktaki çalışmalarımıza devam ediyoruz. Vatandaş tavrı ile çok daha önde. Ben yine tavsiyede bulunayım AK Parti'ye. Kendilerini yenilensinler, kaybettiklerini düşünsünler. Yoksa diğer belediyeleri de kaybederler" diye konuştu.