Ekrem İmamoğlu: Sokak iftarı bir noktada siyasileşebiliyor

CHP İstanbul Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu, CNN Türk'te yayınlanan Tarafsız Bölge programında soruları yanıtladı. YSK'nın hukuksuz yere seçimleri iptal etmesini değerlendiren İmamoğlu, Binali Yıldırım'ın oyların çalınmasıyla ilgili suçlamalarına yanıt verdi. Sokak iftarlarının her noktada siyasileşebileceğine değinen İmamoğlu, ramazan sofrası üzerinden çirkin şeyler yapıldığını söyledi.

Ekrem İmamoğlu, CNN Türk'te Ahmet Hakan'ın Tarafsız Bölge programında soruları yanıtladı. YSK'nın hukuksuz yere seçimleri iptal etmesini değerlendiren İmamoğlu, Binali Yıldırım'ın oyların çalınmasıyla ilgili suçlamalarına yanıt verdi. Sokak iftarlarının her noktada siyasileşebileceğine değinen İmamoğlu, ramazan sofrası üzerinden çirkin şeyler yapıldığını söyledi.

Ekrem İmamoğlu'nun konuşmasından satır başları şöyle:

Bizim evine iftar için gidip fotoğraf çektirmediğimiz insanlar da oluyor. O benim yeni geleneğim değil. 10 yıl önce partide ilçe başkanı olduğumda vardı. Sokak iftarı bir noktada siyasileşebiliyor. Ben 10 yıl önce evlerde iftar yapmaya başladım. En çok rahatsız olan annem babam kardeşlerim çocuklarım. Herkesle sofrasını paylaşıyorsunuz. Türkiye'nin her yerinden insanların sofrası. 10 yıldır samimi bir şekilde yapıyoruz. Fotoğraf çekilmek onu insanlara anlatmak, Ramazan ayının bütün masumiyetini göstermek açısından çok güzel. O sofra üzerinden çok çirkin şeyler oldu. Yanlış yanlıştır. İster Binali Beye ister başkasına. Olayın güzelliğini keşfetmek çok değerli.

'YSK KARARI ŞAŞIRTMADI'

YSK'nın kararı şaşırtmadı. YSK'nın seçimi iptal edeceğini düşünmemi istedi birçok kesim. Rakibimiz, karşıt görüş. Ben İstanbul'a hizmet etmek istedim. 24 saatin hiçbir evresinde seçeneği gündemime almadım. İşime baktım. Türkiye'nin demokrasi süreci adına bir temenni. Bunu yapamazlar zihnimin bir köşesinde var. Beni bu alana çekmek isteyeceklerini düşündüm. İşime baktım. Şaşırmadım. Benim bir analizim var elbette sürece dair. Demokrasi adına öfke duydum. Öfkem dışa dönük değildir. Umutsuz olmadım hayatımda. Açtığı sayfanın farkındaydım.

(Oy farkının 29 binden 14 bine düşmesi hakkında) Çok basit. Sayıyı net söyleyeyim. YSK'nın ilk açıkladığı veri 27 bin 899. Aradaki fark.

Seçimin gecesi Sayın Binali Yıldırım 3 bin 700 oyla kazandım dedi. Ben de dedim ki: Biz seçimi yaptığımız hesaba göre, son düzeltmelere göre değişebilir, 17 bin civarında farkla kazandık dedim. Rakibimiz 18 bin oyla yanıldı, ben 3 bin oyla yanıldım.

'YSK TARİHİNDE GÖRÜLMÜŞ ŞEY DEĞİL'

Çaldılar diyorlar ya: Biz 250 oy aldığımız sandıkta 0 oy yazılmış. Bakanın açıklaması var kıyameti koparmayalım da ne yapalım diyorlar. 4234 nolu sandıkta 145 oy aldık 0 yazılmış. Şöyle: Bilgisayara girerken 0 giriliyor. Bizim itirazlarımız oldu, AKP'nin itirazları oldu. 20 bine düştü.

13 seçim gördüm. Her seçimde olur. İnsani hata da kabul edebiliriz, abur cubur şeyler de olabilir. Bu 20 bine inerken her iki partinin de oyu yükseldi. İptal oylar, geçersiz oylar sayıldı. İptal oyların tekrar sayılması YSK tarihinde görülmüş şey değil. Altına yazıldı, üstüne yazıldı kabul edildi.

'BİNALİ BEY'E DE BANA DA HAKSIZLIK YAPILMIŞ'

(Maddi hatalar niye Yıldırım'ın aleyhine) O bilgisayar başındaki insanların hatası. Kampanyada şöyle bir tanıtımımız vardı: CHP yukarıda, altta eevet mührünün basılacağı yer. AK Parti ampülün üstüne bas demiş.

1 kişi karar vermiyor kurul karar veriyor geçerli mi geçersiz mi diye. Her sandıkta bu böyle. Sayısal baktığımızda Binali bey'e de bana da haksızlık yapılmış. Neyi aradığınızı anlamaya çalışıyorum. 11 bin öbür tarafta, 16-17 bin oy diğer tarafta var. Bana da ona da haksızlık yapılmış. Çaldılar kime? Enteresan bunu da yorumlamak lazım. AK Parti bir belge hazırlamış: Neden yenileniyor? İstanbul seçimlerinin yenileme kararının nedenleri? Tarattırdım arkadaşlara okuyun dedim. Tek bir kelime çaldılar yok. Cumhurbaşkanı çaldılar dedi. Rakibimiz 31 Mart öncesi bir başka Binali Yıldırım. Sonrasında başka. Ben hiçbir şey çalmadım. Sadece gönül çaldım.

'GEÇERSİZ OYLAR DA SAYILDIKTAN SONRA SONUÇTA HİÇBİR DEĞİŞİKLİK YOK'

Siz basın mensubusunuz. Basına hizmet eden birisiniz. Sayın Yıldırım, cumhurbaşkanı, bakanlar çaldılar derken siz kimi anladınız? Seçim sürecinin her aşamasındaydım. Çaldılar, kim? Gayet tabi sinirleniyorum. Niye? Ramazan ayında iftira atıyor. Yalan söylemek, iftira atmak büyük günah. Geçersiz oylar da sayıldıktan sonra sonuçta hiçbir değişiklik yok. Gerekçelere bakar mısınız Allah aşkına? Maddi hata dediğiniz şey her zaman olur. Beylikdüzü'nde genel seçimlerden birinde, 2015 olabilir, ilçe başkanımız hatayı düzeltenlerden biriydi. Ben de belediye başkanıydım. Rakibimizin oyunu yanlış yazdınız dediler. Ne benim bir oyum rakibime, ne de rakibimin 1 oyu bana gelsin. Derdim bu.