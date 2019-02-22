Ege Üniversitesi rektörü TKP İzmir adayını engelledi!

AKP'nin İzmir adayı Nihat Zeybekci'ye okulun kapılarını tamamen açan Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, okulu ziyaret etmek isteyen TKP İzmir Büyükşehir Belediyesi adayı Senem Doruk İnam'ı sosyal medya hesabında engelledi. TKP adayının çağrılmasını isteyen üniversite öğrencilerini de engelleyen Budak'a; İnam, 'Korkunuzun nedenini biliyoruz' diyerek yanıt verdi.

AKP'nin İzmir adayı Nihat Zeybekci, önceki gün Ege Üniversitesinde öğrencilerle bir araya geldi. Her türlü siyasi faaliyeti yasaklayan Ege Üniversitesi yönetimi, okulun kapılarını AKP adayına sonuna dek açtı.

Bunun üzerine Türkiye Komünist Partisi (TKP) İzmir Büyükşehir Belediyesi Adayı Senem Doruk, sosyal medya hesaplarından okul yönetimine, ''AKP adayı Zeybekci gibi, bütün İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkan Adaylarına Ege Üniversitesinde kendini tanıtma imkanı vereceksiniz herhalde. TKP adayı olarak,mezun olduğum üniversitemi, ziyaret etmek isterim. Yanıtınızı bekliyorum. @UniversiteEge'' diyerek okulda öğrencilerle buluşmak istediğini bildirdi.

Üniversite öğrencileri, TKP İzmir adayı Senem Doruk İnam'ın üniversiteye davet edilmesini, buluşmak istediklerini dile getirdiler.

Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, tepki olarak yanıt verme zahmetinde bulunmadan okulun eski öğrencisi, TKP adayı Senem Doruk İnam'ı sosyal medya hesabından engelledi:

AKP'nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Nihat Zeybekci öğrencilerle buluşurken, üniversite rektörü aynı zamanda Senem Doruk İnam'ın üniversitelerine davet edilmesini isteyen öğrencileri de sosyal medya hesabından engelledi.

TKP ADAYI: KORKUNUZUN NEDENİ BELLİ

TKP İzmir adayı Senem Doruk İnam konuyla ilgili soL'a konuştu, Ege Üniversitesi'ne ''Korkunuzun nedeni belli. Üniversitelerde; AKP eliyle siyaset yapmayı yasaklayıp, Ege Üniversitesi'nde AKP propagandası yapmak bu kadar kolay olmayacaktı. Ülkesini seven gençler sizlerle mücadele edecek, bunu bilin. Üniversiteleride, ülkemizide size bırakmayacağız. Sizinle aynı gemide değiliz. O geminizi de batıracağız'' diyerek cevap verdi.