DSP’li Gürel: İktidar medyası bizi çok sevmeye başladı

DSP Genel Başkan Yardımcısı Uğur Gürel iktidar yanlısı medyanın genel merkezlerinden çıkmadığını belirterek ‘Açıkçası hükümete yakın televizyonlarda, CHP’nin oylarını böldüğümüz için bize destek var’ dedi.

DSP Genel Başkan Yardımcısı Uğur Gürel, Sözcü gazetesinden Saygı Öztürk’e açıklamalarda bulundu.

Gürel iki partili sistemin hem AKP’yi hem de CHP’yi memnun ettiğini belirterek “Olayın bu hale gelmesinde CHP’nin de sorumluluğu var. 17 yıldır AKP’yi iktidarda tutan ana muhalefet, diğer partilerin önünü tıkadı” diye konuştu.

‘BU ALGIYI BOZAMIYORUZ’

Gürel sözlerini şöyle sürdürdü:

“Geçen seçimde kapımızı çalmayan, hatta genel merkezimizin yerini bile bilmeyen iktidar yanlısı medya da bizi çok sevmeye başladı. Muhabirler genel merkezimizden çıkmıyor. Sık sık bizimle röportaj yapma gereği duyuyorlar. Tabii bir algı yaratılmaya çalışılıyor. Bu algıyı bozamıyoruz. CHP’ye yakın kanallar ise bize yer vermiyor. Açıkçası hükümete yakın televizyonlarda, CHP’nin oylarını böldüğümüz için bize destek var. Açıkçası bu durum çok hoşlarına gidiyor. Biz onlara farklı parti, 81 ilde seçimlere katılan tek sol parti olduğumuzu anlatıyoruz.”

