DSP logolu seçim aracında AKP broşürleri

DSP'ye ait olduğu öne sürülen seçim aracında AKP'ye ait seçim broşürlerinin yer aldığı görüntüler tartışılıyor.

Sosyal medyada yayımlanan görüntüler AKP ile DSP'nin yerel seçimlerde "gizli ittifak" yaptığı iddiasını yeniden gündeme getirdi.

Görüntülerde, DSP'nin görselleri giydirilmiş seçim aracında AKP'nin Çatalca adayı Mesut Üner ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın fotoğraflarının bulunduğu broşürlerin yer aldığı görülüyor.

Öte yandan Gazete Duvar'a konuşan DSP İstanbul İl Başkanı Çiğdem Mercan ise seçim aracının kendilerine ait olmadığını, konuyla ilgili gerekli işlemlere başladıklarını duyurdu. Mercan, “Böyle bir şey mümkün değil, iftira atıyorlar” ifadelerini kullandı. Videoyu izlediklerini söyleyen Mercan, aracın plakasız olduğunu ve DSP logolarının bilerek araca giydirildiğini belirtti.

İşte o görüntüler:

