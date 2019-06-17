Devlet Bahçeli Ankara’ya döndü

23 Haziran'da tekrarlanacak seçimler öncesinde İstanbul’a ‘mitili atacağını’ söyleyen MHP lideri Devlet Bahçeli, İstanbul’da geçirdiği iki günün ardından Ankara’ya döndü.

İstanbul’da seçimlerin yenilenmesi durumunda ittifak ortağı AKP’ye destek için İstanbul’a "mitili atacağını" söyleyen ve 14 Haziran’da İstanbul’a bir araç konvoyuyla geliş videosu yayımlanan MHP lideri Devlet Bahçeli dün Ankara’ya geri döndü.

MHP İstanbul Milletvekili Arzu Erdem, Bahçeli'nin Ankara'ya geri döndüğünü sosyal medya hesabından paylaştığı şu mesajla duyurdu:

“Türk Dünyasının Bilge Lideri Türkmenbeyimiz Sn. Devlet Bahçeli Beyefendiyi Karagümrük’ten Ankara’ya yolculadık... Rabbim yolunu açık etsin Liderim...”