Dersim'de komünistlerden büyük miting: Söz, yetki, karar Dersim halkına...

Türkiye Komünist Partisi ve Dersim Demokratik Halk Dayanışması bileşenlerinin düzenlediği büyük miting Seyit Rıza Meydanı’nda başladı.

Türkiye Komünist Partisi’nin (TKP) de bileşenleri arasında yer aldığı Dersim Demokratik Halk Dayanışması’nın çağrısıyla bugün Seyit Rıza Meydanı’nda düzenlenen miting başladı.

Mitingine kent merkezinden ve ilçelerden yoğun katılım gözlendi.

Sunuculuğunu tiyatro sanatçısı Orhan Aydın’ın gerçekleştirdiği miting, yağmura rağmen coşkuyla devam etti.

İlk olarak kürsüye gelen ve söze Kızıldere'yi anarak başlayan Sosyalist Meclisler Federasyonu temsilcisi M. Ali Eser, "Kapitalizme karşı sosyalizmi savunmak için buluştuk. Dünyayı tekeller, emperyalizm yönetiyor. Dersim halkı onlara diz çökmedi. Ovacık bunun kanıtı" dedi.

‘HER BELEDİYE’YE BİR TKP’Lİ’

"Söz yetki karar Dersim halkına, oylar komünistlere" sloganlarının atıldığı coşkulu mitingde, TKP adına Parti Merkez Konseyi Üyesi Mehmet İnam konuştu.

"Kişisel çıkarlar için değil, halk için siyaset diyorsanız, TKP’ye oy vermelisiniz” diyen Mehmet İnam, TKP’nin bütün illerde ve birçok ilçede belediye başkan adayları gösterdiğine işaret ederek, “Emekçi halkın çıkarları doğrultusunda bir belediyecilik mümkün” ifadelerini kulllandı.

TKP’li İnam, belediye meclisi listeleri için ise şunları söyledi: “TKP tüm Türkiye’de belediye meclisi seçimlerinde adaylarını gösterdi. Her belediyeye en az bir komünist diyoruz. Her belediyeye halkın gözcüsü, sözcüsü, bekçisi olacak en az bir TKP’li. Hedefimiz her belediyede ranta, soyguna, ulaşım zammına, doğanın katledilmesine izin vermeyecek en az bir devrimciyi o meclislere taşımaktır.”

‘FARKLI BİR BELEDİYECİLİĞİ ANCAK KOMÜNİSTLER YAPAR’

Konuşmasının devamında Ovacık’ta kısıtlı kaynaklara rağmen farklı bir belediyecilik örneği ortaya konulduğunu anımsatan İnam, “31 Mart’ta bu örnekleri çoğaltmaya kararlıyız. Farklı bir belediyeciliği yalnızca komünistler hayata geçirebilirler. Bu düzende bile, halkla beraber, halk için bir yerel yönetim tarzı geliştirilebilir” değerlendirmesinde bulundu.

TKP’nin amacının Türkiye’yi sömürü düzeninden kurtarmak olduğunun altını çizen İnam, şunları kaydetti: “Bu sömürü düzeni, bu yoksulluk, işsizlik, kriz, savaş üreten düzen ülkemizi yeterince kirletiyor, bu kirliliğin üzerine bir de siyasetçilerin düzeysizliği, çürümüşlüğü ekleniyor. TKP bu tür bir siyaseti reddediyor. TKP siyasetin bir kâr, rant kapısı olarak görülmesini reddediyor. TKP zengin erkeklerin egemenliğindeki bir siyaset anlayışını reddediyor. TKP işçilerin siyaset yapamayacağı iddiasını reddediyor.”

MAÇOĞLU VE İLÇE ADAYLARI SAHNEDE

TKP adına yapılan konuşmanın ardından yoğun alkışlarla kürsüye çıkan Ovacık Belediye Başkanı ve TKP Dersim Belediye Başkan Adayı Fatih Mehmet Maçoğlu, mitinge katılanları Türkçe ve Zazaca selamladı.

Hozat, Pülümür, Akpazar, Mazgirt, Nazimiye belediye başkan adaylarını sahneye davet eden Maçoğlu, cezaevinde tutuklu bulunan Ovacık Belediye Başkan adayı Hayati Güngören'e miting meydanından selam gönderdi.

Maçoğlu konuşmasında "Dersim halkı kazanacak. Örgütlü Türkiye halkı kazanacak" dedi.

Maçoğlu şöyle konuştu:

SAHNE SANATÇILARIN...

Miting sonunda Nejat Yavaşoğulları, Umut Altınçağ ve Grup Munzur da sahne aldı.

Maçoğlu ve DDHD adayları miting alanına böyle girdiler: