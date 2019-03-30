Dersim'de komünistlerden büyük miting

Türkiye Komünist Partisi’nin (TKP) de bileşenleri arasında yer aldığı Dersim Demokratik Halk Dayanışması’nın çağrısıyla bugün Seyit Rıza Meydanı’nda düzenlenen miting başladı.
Mitingine kent merkezinden ve ilçelerden yoğun katılım gözlendi.
Sunuculuğunu tiyatro sanatçısı Orhan Aydın’ın gerçekleştirdiği miting, yağmura rağmen coşkuyla sürüyor.
Miting sonunda Nejat Yavaşoğulları, Umut Altınçağ ve Grup Munzur da sahne alacak.
Maçoğlu ve DDHD adayları miting alanına böyle girdiler:
Adaylarımız miting alanına giriş yaptılar. Büyük Dersim Mitingi başlıyor!@FatihMacoglu @birgulcicekates @deryaozmazgirt @arescesur @aliavciogluperi @sebabayigit @GungorenHayati pic.twitter.com/rrFOoZIHEK
— Dersim Demokratik Halk Dayanışması - DDHD (@dersimdhd) 30 Mart 2019