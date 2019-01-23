Dersim halkı umudun adını koydu

Sosyalist Meclisler Federasyonu, 22 Ocak günü Dersim’de düzenlediği bir basın toplantısıyla Mazgirt’de Derya Öz, Pülümür’de Birgül Çiçek Ateş, Hozat’ta Yılmaz Cesur, Ovacık’ta Hayati Güngören ve Dersim Merkez’de Fatih Mehmet Maçoğlu’nun adaylıklarını duyurdu.

2014 seçimlerinde Ovacık’ta Türkiye Komünist Partisi (TKP) adayı olarak seçime giren ve izleyen yıllarda “Komünist Başkan” olarak sempati kazanan Mehmet Fatih Maçoğlu, düzen medyasının onu sunmaya çalıştığının aksine bir “kahraman birey” değil. Sosyalist Meclisler Federasyonu (SMF) içinde örgütlü olarak kendini var eden, örgütlü mücadeleyi her zaman hayatının merkezine koymuş bir devrimci Maçoğlu.

TKP adayı olarak seçimlere girip kazanmış olmasına karşın, seçildiği günden itibaren örtülmek bir yana altı çizilmiş olan bir başka gerçekse, Maçoğlu’nun bir TKP üyesi olarak onun örgütlü çalışmasının içinden aday olmadığı, kendi örgütlü kimliğiyle yürüttüğü ve temsil ettiği yerel politika, TKP tarafından benimsenmiş ve desteklenmiş bir sosyalist olduğu.

Sosyalist Meclisler Federasyonu, 2019 seçimlerinde daha fazla işlenmiş, derinleştirilmiş ve yaygınlaştırılmış bir hedef belirledi. Maçoğlu’nun Dersim (Tunceli) merkez belediye başkan adayı olduğu ve Mazgirt, Hozat, Pülümür ve Ovacık’ta ilçe belediye başkanlıklarını alarak daha geniş bir yerel yönetim platformunu oluşturdukları bir stratejiye yöneldiler.

Bu stratejiyi Dersim Demokratik Halk Dayanışması (DDHD) adıyla bir platforma taşıyan SMF’nin temsilcileri, uzun süredir SMF’yle temasta olan Türkiye Komünist Partisi’nin adayları olarak seçimlere girecek. TKP, halkçı ve emekçi karakteri taşıyan, ilerici bir mevzi olarak gördüğü bu platformda yer alarak, TKP bayrağı altında yürütülecek olan çalışmaya katılacak.

ADAYLAR DUYURULDU

SMF, 22 Ocak Salı günü Dersim’de düzenlediği bir basın toplantısı ile Mazgirt’de Derya Öz, Pülümür’de Birgül Çiçek Ateş, Hozat’ta Yılmaz Cesur, Ovacık’ta Hayati Güngören ve Dersim Merkez’de Fatih Mehmet Maçoğlu’nun adaylıklarını duyurdu.

Adayların seçim çalışmaları, izlenecek politikalar, SMF’nin yürütüp tamamladığı aday belirleme süreci gibi birçok konuda bilgilendirmenin yapıldığı toplantıda Temel Demirer, Sibel Özbudun, Candan Badem, Abdülkadir Demir ve Tekin Türker destekleyici konuşmalar yaptı.

Ovacık Belediye Başkan adayı olarak belirlenen Hayati Güngören cezaevinde olduğu için toplantıya bir yazılı mesajla seslendi. Mesajı okuyan Murat Kur, Güngören’in tutsaklığı hakkında da konuştu ve omuz omuza verenlerin her birinin sırtına aldığı bir kibrit kutusu ağırlığında yüke bir kibrit çöpü daha eklendiğini anlattı.

Seçim çalışmalarını birlikte örgütleyecek olan platforma dahil olma kararı almış oluşumlardan TKH’ın Genel Başkanı Aysel Tekerek’in de söz aldığı toplantı adayların konuşmalarıyla sonlandı.

'DÜRÜST VE AÇIK İLETİŞİM SAYESİNDE'

Toplantının başında SMF adına detaylı bir bilgilendirme sunan Erdal Ataş’ın ardından kürsüye gelen TKP Merkez Komite üyesi Mehmet Kuzulugil, Dersim’de birlikte yürütülen mücadeleye ilişkin TKP’nin değerlendirmelerini sunarken, TKP’nin parti adını kullanarak bir başarıya ortak olmak ya da politik ilkelerden uzak bir işbirliğiyle başarı kazanmak yolunu seçen bir parti olmadığını anlattı.

Sonrasında görüşüne başvurduğumuz Kuzulugil, toplantı hakkındaki değerlendirmelerini aktarırken “Hep doğru bildiğini yapan, siyasette hangi sınıfı temsil ettiğini hiçbir zaman ikinci plana atmayan, bazen fazla inatçı olmak ve burnunun dikine gitmekle suçlanan bir parti olarak Dersim’de bir ortak seçim çalışmasını TKP bayrağı altında yürütmeyi uygun gördüysek, bu birlikte harekete geçtiğimiz, bize bir gelenek olarak çok uzak olduğu hep hatırlatılan dostlarımızla kurduğumuz dürüst ve açık iletişim sayesindedir.

Düzenle uzlaşmazlık, patronlarla ve sermaye egemenliğiyle uzlaşmazlık, emperyalizme kesin bir karşı duruş, gericilikle aydınlanmacı bir mücadele... TKP’nin Dersim’de kurulan birliktelikte arayıp buldukları bunlardır. Bunları bir kez daha paylaştık. Güzel bir toplantıydı. Umudumuzu güçlendirdi” diye konuştu.