Davutoğlu: Milletin iradesine saygı duyarak ortak kader yolculuğumuza devam edeceğiz

Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu sandıkların açılmasının ardından yaptığı açıklamada 'Hepimize düşen milletimizin iradesine saygı duyarak ortak aidiyet bilincimize sahip çıkmak, ortak kader yolculuğumuza sağlam adımlarla devam etmektir' dedi.

Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu, oy kullanımının sona ermesinin ardından ardından açıklamalarda bulundu.

Yeni parti iddialarıyla gündeme gelen Ahmet Davutoğlu, Twitter hesabından “milletimizin iradesine saygı” mesajı verdi.

Davutoğlu, “‏1946’dan bu yana çok partili demokrasi ne kadar kesintiye uğrarsa uğrasın sonunda milletimiz sandıkta iradesini ortaya koydu. Bugün de yine genci yaşlısı milyonlarca vatandaşımız kanaatini oylarıyla ifade etti. Şimdi hepimize düşen milletimizin iradesine saygı duyarak ortak aidiyet bilincimize sahip çıkmak, ortak kader yolculuğumuza sağlam adımlarla devam etmektir” diye yazdı.