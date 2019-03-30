Cumhur ittifakının son gün taktiği: Korku salan, tehdit eden, gözdağı veren broşürler

Seçim propagandasının son gününde AKP-MHP bloğu korkutarak ve tehdit ederek seçim çalışmasını sürdürüyor. Bunun örneklerinden biri Esenyurt'ta yaşandı. 'Düşünce Birliği' adlı bir grup, halkı korkutarak oy istedi. Ankara 100. Yıl işçi blokarında da yerlere 100 TL görünümünde broşürler saçıldı.

soL - Haber Merkezi