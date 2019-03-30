Cumhur ittifakının son gün taktiği: Korku salan, tehdit eden, gözdağı veren broşürler

Seçimlere bir gün kala, AKP-MHP bloğu seçmenleri korkutarak, tehdit ederek oy devşirmeye çalışıyor.
İstanbul Esenyurt'ta bu sabah sokağa çıkanlar, araçlara iliştirilmiş garip broşürler buldular. "Düşünce Birliği" imzasıyla yayımlanan broşürün ilk sayfasında, "Farkında mısın, sahip çıkmazsan neler olacak" cümlesi yer alırken, diğer sayfada da seçmenleri korkutmaya çalışan fotoğraf ve ifadelere yer verildi.
ANKARA'DA 100 TL GÖRÜNÜMÜNDE BROŞÜRLER
Ankara'daki 100. Yıl işçi bloklarında da yerlere 100 TL görünümünde broşürler saçıldı. Broşürleri alanlar "Mansur: Çek, senet, tahsilat" ifadesini gördüler.