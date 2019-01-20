'Cumhur İttifakı' üyesi BBP seçimlere kendi adaylarıyla katılacak

Büyük Birlik Partisi genel başkan yardımcısı Ünsal Karabulut, yerel seçimlere kendi adayları ile katılacaklarını duyurdu.

Büyük Birlik Partisi (BBP) genel başkan yardımcısı Ünsal Karabulut, yerel seçimlere kendi adayları ile katılacaklarını açıkladı.

BBP’nin 'Cumhur İttifakı' içerisinde yer aldığını hatırlatan Karabulut, “Büyük Birlik Partisi, 31 Mart 2019 seçimlerinde belediye başkanlıkları, meclis üyeliği ve il genel meclisi üyeliklerinde kendi aday ve amblemi ile sahada olacaktır. Tüm seçim bölgelerinde belediye meclis üyeliği ve il genel meclis üyeliği adaylarımız hazırdır ve mutlaka göstereceğiz, listemizi vereceğiz ancak büyükşehirlerle ilgili bazı istisnalar olabilir. Bu da kaideyi bozmayacaktır” dedi.

24 Haziran seçimlerinde 'Cumhur İttifakı'nın parçası olan BBP, yerel seçim sürecinde yaşananlara tepki göstermiş, “Büyük Birlik Partisi adeta unutulmuştur. Cumhur İttifakı’nın üvey evladı muamelesi görmüştür” açıklamasında bulunmuştu.