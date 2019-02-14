CHP'nin tekrar aday göstermediği belediye başkanı seçimlere bağımsız girecek

CHP'den istifa eden Kırklareli Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu seçimlere bağımsız aday olarak gireceğini açıkladı.

CHP'den istifa eden Kırklareli Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu, “Biliyorsunuz önümüzdeki seçimle ilgili aday olmak istedim, aday yapılmadım. İsyan ediyorum” dedi.

İsyanının halkın iradesine konulmak istendiğini iddia ettiği ipoteğe olduğunu söyleyen Kesimoğlu, şunları kaydetti: “Demokrasilerde en büyük güç, halkın gücüdür. Ben size inanıyorum, güveniyorum. Sevgililer Günü'nde ilan ediyorum, 31 Mart seçimlerinde bağımsız belediye başkan adayıyım. Yolumuz açık olsun. Önce Allah'a, sonra sizlere emanet ediyorum kendimi.”

Kesimoğlu yeniden aday gösterilmemesi üzerine iki hafta önce düzenlediği açık hava toplantısında CHP Genel Merkezi'nin kararını tanımadığını belirterek "kılıç yarası" aldığını belirtmişti.