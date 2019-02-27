CHP'nin solcu katilini aday göstermesine tepkiler sürüyor

1980 yılında bir solcuyu öldüren İYİP'li Mustafa Yenişeker'in CHP’den aday gösterilmesine tepkiler sürüyor. Öldürülen Koçulu'nun akrabası 'Bu bir ödüllendirmedir. 10 Mart'ı bekliyoruz. Adaylığı geri çekilmezse açıklama yapacağız' dedi. CHP Kartal İlçe Örgütü'nde de 250 kişinin adaylığın geri çekilmesi için dilekçe yazdığı öğrenildi.

Erzurum’da 1980 yılında solcu müteahhit Mithat Koçulu’yu bıçaklayarak öldüren İYİP’li Mustafa Yenişeker’in CHP Kartal Belediye Meclis üyeliğine aday gösterilmesi parti içinde de tepkilere yol açtı.

Mustafa Yenişeker 1980 yılında Erzurum'da Atilla Kaya ile birlikte Mithat Koçulu'yu bıçaklayarak öldürmüştü. Atilla Kaya da daha sonra MHP'den milletvekili olmuştu.

Mithat Koçulu’nun yakın akrabası İlhan Koçulu soL’a yaptığı açıklamada CHP üyelerinin Yenişeker’in adaylığına tepki gösterdiğini, CHP Kartal İlçe Örgütü’nden 250 kişinin adaylığın geri çekilmesi için dilekçe yazdığını dile getirdi. Koçulu Yenişeker'in adaylığının geri çekilmemesi durumunda CHP'de büyük kopmaların olacağını söyledi.

Ailenin tepki göstermek için 10 Mart’a kadar bekleyeceğini belirten Koçulu, eğer Yenişeker’in adaylığı geri çekilmezse kamuoyuna açıklama yapacaklarını söyledi.

'BU BİR ÖDÜLLENDİRMEDİR'

Koçulu, şöyle konuştu:

"Ayın 10’una kadar beklememiz gerekiyor. CHP’nin İstanbul İl Başkanı çok üzgün. İstifa etmesini istiyorlar. Bir hatadan dönülebilir. Ama bu durumda ısrar ederlerse o zaman gücümüzün yettiği sesimizin çıktığı kadar kamuoyunu aydınlatacağız." Koçulu, İYİP kontenjanından CHP’den aday gösterilen Yenişeker’in istifa etmemesi durumunda CHP-İYİP ittifakının seçim ittifakının ötesinde bir anlam taşıdığının da ortaya çıkacağını dile getirdi.

Koçulu "Bu bir ödüllendirmedir. Orada başka kimse yok muydu da onu aday gösterdiler. Belki de CHP kendi içinde bir başkalaşma geçiriyor ve bu da bize bu sinyali veriyor” diye konuştu.

