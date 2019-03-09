CHP'nin seçim bürosuna silahlı saldırı: 2 yaralı

İzmir'in Bayraklı ilçesinde CHP'nin seçim bürosuna bir otomobilden silahla ateş açılması sonucu 2 kişi yaralandı.

İzmir'in Bayraklı ilçesinde CHP'nin Seçim Koordinasyon Merkezi'ne bir otomobilden silahla ateş açılması sonucu 2 kişi yaralandı.

Yamanlar Mahallesi'ndeki CHP Seçim Koordinasyon Merkezi'ne bir otomobilden 4-5 el ateş edildiği bildirildi.

Bu sırada merkezde bulunan partililerden Batuhan Gül'ün bacağından, Hakkı Bolat'ın dirseğinden hafif yaralandığı öğrenildi.

Ambulansla Çiğli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılar, tedavilerinin ardından taburcu edilirken, saldırıyı gerçekleştiren kişi ya da kişilerin yakalanması için soruşturma başlatıldı.