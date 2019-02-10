CHP’nin adayı Bucak ‘yanlış anlaşılmış’: Sandığa gömmeyi kastetmiştim

CHP’nin Şanlıurfa’nın Siverek ilçesine aday gösterdiği aşiret lideri Mehmet Fatih Bucak, rakiplerine yönelik 'Mezar kazmaya başlasınlar' açıklamalarının 'yanlış anlaşıldığını' öne sürerek 'Sandığa gömmeyi kastetmiştim' dedi.

CHP’nin Şanlıurfa’nın Siverek ilçesine aday gösterdiği Mehmet Fatih Bucak, yerel seçimlerde rakiplerine yönelik "Mezar kazmaya başlasınlar" açıklamalarının "yanlış anlaşıldığını" öne sürdü.

İlk önce MHP'den adaylığını açıklayan Bucak aşireti lideri Mehmet Fatih Bucak, "Bucak'ın içinde bir tane başka partili araba görürsem kendileri bilir, şimdiden kendilerine mezar kazmaya başlasınlar" demişti. MHP bu ilçede başka bir ismi aday göstermesine üzerine açıkta kalan Bucak, CHP'den aday gösterilmişti.

Bugün Ankara’da CHP’nin aday tanıtım töreninden dönüşünde Şanlıurfa GAP Havalimanı’nda destekçileri tarafından davul ve zurnalarla karşılanan Bucak, "Siverek’e ailesi ya da kardeşi için değil halk için gittiğini" ifade etti.

Amacının "kravatlık hırsızlık" olmadığını öne süren Bucak, “İlk süreçte MHP’den aday gösterildik. İttifak sürecinde bizi Harran’la takas ettiler ve geri çektiler. Sonra Atatürk’ün partisinden aday olduk” dedi.

'YANLIŞ ANLAŞILDIM. OY, SEVGİ DEMEKTİR'

Bucak sözlerini şöyle sürdürdü: “Bu seçimde dürüstler kazanacak, bu seçimde sevgi kazanacak. Bağımsız aday olduğum süreçte sandığa gömdüğüm gibi bu seçimde de rakiplerimi sandığa gömeceğim. Kapımız herkese açık. Burada, bu kalabalıkta her aileden insan var. Fatih Bucak demek, sevgi demektir. Daha önceki konuşmalarımda yanlış anlaşıldım. Sözlerimin muhatabı bellidir. Orada ben sandığa gömmeyi kastetmiştim. Şimdi de hodri meydan! Demokratik bir ortam… Kim çok seviliyorsa buyursun. Oy, sevgi demektir. Vatandaşın cebinden parasını zorla alabilirsin ama sevgisi zorla alamazsın. Bunlar demokratik yarışmaktan korkuyor.”