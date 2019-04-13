CHP'li Tezcan: Bu haftasonu bu iş bitecek

CHP PM Üyesi Bülent Tezcan Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün'le birlikte düzenlediği basın toplantısında İstanbul'daki seçim sonuçlarına ilişkin 'Bu hafta sonu bu iş bitecek' dedi.

AKP'nin “sahte seçmen kaydı” iddiasıyla tartışmaların odağına yerleştirdiği Büyükçekmece'ye ilişkin Belediye Başkanı Hasan Akgün ve CHP PM Üyesi Bülent Tezcan basın toplantısı düzenledi.

Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün, son 5 gün içinde binlerce Büyükçekmecelinin kapısının çalındığını, halkın tedirgin edildiğini belirterek “Sayın Mevlüt Uysal iktidarın da gücünü kullanarak halkın huzurunu bozmaktadır” dedi.

'POLİS 2007'DEKİ SEÇMEN KAYDIYLA KARŞILAŞTIRMA YAPIYOR'

Polisin 2007’deki seçmen kaydıyla karşılaştırma yaptığını söyleyen Akgün “Büyükçekmece'de seçimleri etkileyecek, iftiraya dönük herhangi bir seçmen artışı söz konusu değildir. Hayali oranlar veriyorlar” dedi.

Akgün’ün ardından açıklama yapan CHP PM Üyesi Bülent Tezcan ise “Seçimle gitmeyi hazmedemiyorlar, şapkadan tavşan çıkarmak istiyorlar. Aslında onlar da biliyorlar bu ilçelerde de bir şey olmadığını. Buradan yola çıkarak İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni teslim etmemenin bir yolunu bulabilir miyiz hesabı içerisindeler. Ama mümkün değil, Büyükçekmece'den tavşan çıkmaz, Maltepe'den tavşan çıkmaz” dedi.

'O ŞAPKADAN ATEŞ ÇIKAR'

Tezcan, Büyükçekmece'deki "sahte seçmen" iddialarıyla ilgili olarak şunları söyledi: "Uysal soy isimli 22 kişi nakil olmuş 29 Ocak'ta. Kendisinin başkan yardımcısı, özel kalem müdürü, beraber vakıfta çalıştıkları isim bunların tamamı eşleriyle birlikte bir evde yaşıyor. Bunlar yüz yıl öncesinin evinde mi yaşıyor? Senin nüfus müdürün Erdoğan'ın akrabası. Nüfus müdürünün evine İGDAŞ genel müdürünü, eşini akrabalarını evine kaydettirmiş. Olayın rezilliği diz boyu. Size bir adres vereyim. Cumhuriyet Mh. Erkal Sk. Daire: 1. İmara kapalı. Burada 5 tane seçmen var. Celal Babayiğit. 2014 AKP İlçe başkanı. Bu kardeşimizin ailesi, olmayan bu evde yaşıyor görünüyor. Şapkadan tavşan çıkaranlara sesleniyorum. O şapkadan ateş çıkar."

'ADALET VE İÇİŞLERİ BAKANININ ELİ TORBAYA GİRMİŞTİR'

Tezcan “İstanbul seçimlerinde hükümetin, adalet bakanının ve iç işleri bakanının eli torbaya girmiştir. Mülkiye müfettişi gönderdiler, Büyükçekmece'ye sayım devam ederken millete gözdağı vermek için torbalardaki tutanakların peşine düştüler. Savcılık soruşturma yürütüyorsa delili mülkiye müfettişi mi toplar? Bu nasıl bir düzen?” diye konuştu.

7 BİN 200 SAHTE TUTANAK TALİMATI

Sandık başkanlarının tedirgin edildiğini, hakimler, parti görevlileri ve en son oy kullanan vatandaşın kapısına dayanıldığını söyleyen Tezcan, “Polis vasıtasıyla sahte delil üretmeye çalışıyorlar. 4 gün çalıştılar gene bulamadılar. Ondan sonra, dün değil önceki gün gece saat 2'den itibaren saat 15.00'e kadar bir talimat verdiler. 24 mahallede 7 bin 200 sahte nakledilmiş tutanak bulacaksınız. Büyükçekmece'de yaşayanlar bilir, sanki özel bir terör ihbarı varmış gibi sokakları kapattılar. 7 bin 200 sahte tutanakla durumu kurtarmaya çalışacaklarını sanıyorlar. Önce o polislerin, o polis müdürlerinin başını yakarsınız. Ekmek parasını kazanmak için görev yapan polisleri suç işlemeye zorlamayın. O görevlilere de söylüyorum, suç olan bir görev yerine getirilmez. Bu suçtur” ifadelerini kullandı.

'BU HAFTASONU BU İŞ BİTECEK'

Maltepe'de sayımların özellikle geciktirilmeye çalışıldığını söyleyen Tezcan “Nereden sayarlarsa saysınlar. Soldan sağa, sağdan sola, isterlerse çapraz saysınlar. En son gelecekleri nokta mazbatayı vermektir. Mazbatayı vereceksiniz milleti rezil etmeyin. Hiçbir biçimde tahriklere kapılmayacağız. Kararlı bir biçimde görevimizi yapmaya devam edeceğiz. Bu hafta sonu bu iş bitecek.” dedi.