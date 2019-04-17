CHP'li Erkek: Cumhurbaşkanının mazbatası da iptal edilebilir

CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek AKP'nin YSK'ye verdiği itiraz dilekçesinde İçişleri Bakanlığı'nı açıkça itham ettiğini söyledi. AKP'nin dilekçesinde oy sayım döküm cetvelinde mühür olmadığının belirtildiğini kaydeden Erkek 'AKP böyle açıklamalar yapmaya devam ederse Sayın cumhurbaşkanının da mazbatası iptal edilebilir' dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, Seçim Koordinasyon Merkezi'nde basın toplantısı gerçekleştiriyor.

Erkek, AKP'nin Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) verdiği itiraz dilekçesi incelendiğinde açıkça İçişleri Bakanlığı'nı itham ettiğinin görüldüğünü söyledi.

Muharrem Erkek "YSK İçişleri Bakanlığı’ndan aldığı verilerle seçmen kütüğünü oluşturur. Adalet Bakanlığı’ndan aldığı verilerle seçmen kütüğünü oluşturur. AKPnin YSK’ye verdiği dilekçeyi incelediğimizde İçişleri Bakanlığı’nı açıkça itham ettiğini görüyoruz" dedi.

Erkek şöyle devam etti:

"O zaman en başta sorumlular Adalet, İçişleri Bakanlığı ve YSK’dir. Seçmen listeleri son şeklini aldıktan sonra partilere gönderilir. 25 Mart’ta tüm siyasi partilere gönderildiği gibi bize de gönderildi. Oy kullanmayacak kişilere şerh düşülmüş. Bunların hepsi yapıldı. 1229 ölü seçmen var diyorlar. İstanbul’da 1229 vefat etmiş olması çok muhtemel. Bunları YSK biliyor hepsini. Deniyor ki sandık kurulu başkanı ve memur üyeler. Bunları da biz belirlemiyoruz."

AKP'nin şimdi ilçe seçim kurulu başkanlarını, en kıdemli yargıçları da suçladığını belirten Erkek "YSK'nin hazırladığı seçim takvimine lütfen bir bakın. 26 Şubat - 2 Mart arasında sandık kuruluyla ilgili itirazlar yapılıyor. Neden bu itirazlarınızı yapmadınız?" diye sordu.

AKP'nin usulsüzlükle kanunsuzluğu birbirine karıştırdığı ifade eden Erkek "Usulsüzlük nedeniyle seçimlerin tekrar etmesi mümkün değildir. Seçimi iptal ettiremezsiniz. Hafif kanunsuzluk denildi bugün AKP toplantısında. O da ilginç" diye konuştu.

'CUMHURBAŞKANININ MAZBATASI DA İPTAL EDİLEBİLİR'

CHP Genel Başkan Yardımcısı Erkek İstanbul'da farkın 14 bin olduğunu belirterek "14.001 kısıtlının oy kullandığını kanıtlanmanız gerekir. Neden baksın YSK? Sonuca etkili değil. Usulsüzlük ayrı kanunsuzluk ayrı şeydir. Bugün çok vahim bir açıklamaya maruz kaldık" dedi.

YSK Başkanı Sadi Güven'in "mükerrer seçmen yok" dediğini hatırlatan Erkek "Olamaz da zaten, sistem buna müsait değil. Bunu Sayın Yavuz da biliyor" dedi.

"Hukuku katlettiler, biz hukuk içerisinde kalarak süreci sürdüreceğiz" diyen Erkek "Diyorlar ki 5388 oy sayım döküm cetvelinde mühür yok. Siz referandumda YSK'ye dilekçe verdiniz, milyonlarca oy pusulasını geçerli kılın diye dilekçe verdiniz. AKP böyle açıklamalar yapmaya devam ederse Sayın cumhurbaşkanının da mazbatası iptal edilebilir" diye konuştu.

Maltepe'de MHP'nin olağanüstü itiraz yoluyla bugün verdiği dilekçenin de reddedilmesi gerektiğini kaydeden Erkek "13 bin 729 oyla kazanan İmamoğlu'nu artık tebrik edin. Demokrasimiz ağır hasar gördü. Artık Türkiye normalleşsin" dedi. Erkek itirazların mazbatanın verilmemesine engel olmadığını söyledi.