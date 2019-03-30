CHP’li adaylardan bazı medya organları hakkında suç duyurusu

İstanbul’da CHP’nin 11 ilçe belediye meclis üyesi adayı, haklarında hakaret ve iftira içeren haberler yayımladıkları gerekçesiyle bazı medya organları hakkında suç duyurusunda bulundu.

CHP'nin İstanbul’daki 11 ilçe belediye meclis üyesi adayı, haklarında hakaret ve iftira içeren haberler yayımladıkları gerekçesiyle bazı medya organları hakkında suç duyurusunda bulundu.

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu konuyla ilgili düzenlediği basın toplantısında CHP’li meclis üyesi adaylarının "terör örgütleriyle ilişki olduklarını" iddia eden haberler yayımlayan medya organlarına sert tepki gösterdi.

CHP’nin İstanbul’daki 11 meclis üyesi adayıyla birlikte basın toplantısı düzenleyen Kaftancıoğlu, iktidarın toplumu iftira ve hakaretlerle kutuplaştırmaya çalıştığını söyledi.

İktidar partisine yakınlığıyla bilinen bazı medya organlarının “FETÖ taktiği düzmece belgelerle” haber yaptığını söyleyen Kaftancıoğlu, “CHP’nin tüm adaylarının adli sicil kayıtları devletin elindedir. Biz adaylarımızı devlete bildirdik ve devlet de bu adaylarımızın seçilmesine engel teşkil edecek hiçbir suç kaydı bulunmadığı için adaylık başvurularını onayladı. Çamur at izi kalsın anlayışla bu yalan, iftira ve hakaretlerden ibaret karalama kampanyasına katılan çamur medyayı bir kez daha milletimizin vicdanına teslim ediyorum” dedi.

Kaftancıoğlu “Sadece bir örnek vermek istiyorum. Bir meclis üyesi adayımız bu çamur medyasının yaptığı haberde katıldığı toplantı nedeniyle terörist ilan edilmiş. Bu habere konu toplantıyı araştırdığımızda ise görüyoruz ki o toplantının açılış konuşmasını AKP’li eski bakan Beşir Atalay yapıyor. Yani sözün özü şu ki; çamur at izi kalsın” diye konuştu.

