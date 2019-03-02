CHP'li adaydan 'AKP 5 bin polisle ilçede seçim sonucunu değiştirecek' iddiası

CHP'li Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün, 31 Mart yerel seçimleri ile ilgili olarak, 5 bin polisin Büyükçekmece'de oy kullanacağı duyumu aldıklarını, sağ görüşlü iki gazeteciden kendisine uyarı geldiğini söyledi.

KRT TV'ye konuk olan CHP Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün konuk olduğu programda, 5 bin polisin Büyükçekmece'de oy kullanacağı duyumu aldıklarını açıkladı. CHP Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün KRT TV'ye konuk oldu. Hasan Akgün, 31 Mart yerel seçimleri hakkında dikkat çeken uyarılarda bulundu. CHP'li Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün 31 Mart Seçimleri ile ilgili; 5 bin polisin Büyükçekmece'de oy kullanacağı duyumu aldıklarını, sağ görüşlü 2 gazeteciden kendisine uyarı geldiğini söyledi.