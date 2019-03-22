CHP'li aday sokak sokak dolaşıp türban dağıtıyor

Millet ittifakının CHP'li Pendik Belediye Başkan adayı Mehmet Salih Usta, seçim kampanyası başladığından bu yana sokak sokak dolaşarak türban dağıtıyor.

Millet ittifakının Pendik Belediye Başkan adayı CHP'li Mehmet Salih Usta, seçim kampanyası başladığından bu yana seçmenlere türban dağıtıyor. Mehmet Salih Usta, "inanç özgürlüğünü sonuna kadar savunduklarını" kaydetti.

Oda TV'nin haberine göre Mehmet Salih Usta, Pendik Gazipaşa caddesinde bulunan millet ittifakına mensup CHP ve İyi Parti seçim stantları önünde kadınlara türbanları kendisi takıp hediye etti.

Usta, “Pendik’te 500 bini aşan seçmen var. Burada 81 ilden insan yaşıyor. Pendik mini bir Türkiye’dir. Biz insanlarla örtüşmeye ve yüzleşmeye çalışıyoruz. Başörtüsü bizim bir gerçeğimizdir. Bacılarımızla örtüşmek için başörtüsü dağıtıyoruz. Pendik’in gerçeğidir bu” şeklinde konuştu.