CHP'den Siverek'te Mehmet Fatih Bucak kararı

CHP’nin 31 Mart’ta yarışacak adaylarını bugün YSK’ye teslim etmeden önce İzmir’de bir değişiklik yaşandığı öğrenildi. İzmir'in Buca ilçesinden aday gösterilen Suat Nezir'in adaylığı geri çekildi. Tartışma yaratan Mehmet Fatih Bucak ise Siverek adayı olarak sunuldu.