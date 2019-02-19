CHP'den Siverek'te Mehmet Fatih Bucak kararı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun, 2 Şubat’ta Parti Meclisi’nin kararıyla İzmir'in Buca ilçesinden aday gösterilen Suat Nezir'in adaylığını aldığı yetki kapsamında geri çekti. Nezir'in, parti örgütünden gelen yoğun tepkiler üzerine geri çekildiği belirtilirken, Nezir'in yerine eski Buca Belediye Meclisi Grup Başkan Vekili Erhan Kılıç'ı aday gösterildiği öğrenildi.
KILIÇDAROĞLU'NUN SİVEREK KARARI
Tartışma yaratan Mehmet Fatih Bucak ise Siverek adayı olarak sunuldu.
Yerel seçimlerde MHP adayı olmayı beklerken, Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinin AKP'ye bırakılmasıyla boşta kalan ve daha sonra CHP'nin adayı olarak açıklanan Mehmet Fatih Bucak'ın adaylığına parti içinden sert tepkiler gelmişti. CHP lideri Kılıçdaroğlu bu tepkilere rağmen Bucak isminde geri adım atmadı.