CHP'den İstanbul'daki son durumla ilgili açıklama

CHP İstanbul milletvekili Engin Altay, İstanbul'daki yeniden sayımlarla ilgili son rakamları açıkladı. Altay farkın 20 binden aşağı düşmesinin mümkün olmadığını belirtti.

CHP İstanbul Milletvekili Engin Altay, Halk TV’de katıldığı canlı yayında İstanbul’daki yeniden sayımlar ve geçersiz oy sayımlarıyla ilgili son rakamları açıkladı.

Engin Altay, CHP’nin 116 milletvekilinin İstanbul’da bulunduğunu ve süreci takip ettiklerini belirtti.

"istanbul’u merak edip endişeye kapılmayın" diyen Altay, yapılan sayımlarda 1200 sandıklı bir kurulda lehte veya aleyhte 50-60 oy bile çıkmadığını söyledi.

Farkın 20 binden aşağı düşmesinin mümkün olmadığını belirten Altay, 5 ilçede sayımın devam ettiğini açıkladı.

4 ilçede işlemlerin tamamlandığını belirten Altay, bazı sandıklarda yarın işlemlerin devam edeceğini ifade etti.

Mazbatanın alınmasıyla ilgili “3-4 ilçede işlem sürecek gibi duruyor” diyen Altay, iki gün sonra işlemlerin bitebileceğini kaydetti.