CHP'den Erdoğan'a tepki: Soluğu Yüce Divan'da alabilirler

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, Erdoğan'ın İstanbul'daki seçimlerle ilgili açıklamalarına tepki gösterdi. 2 Nisan'da Dolmabahçe'de bir hukuk cinayeti tasarlandığını söyleyen Öztrak 'Bu cinayeti azmettiren de, bu cinayeti işleyenler de sonunda soluğu Yüce Divan'da alabilirler' dedi.

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, partisinin genel merkezinde yaptığı basın toplantısında AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın İstanbul seçimleriyle ilgili açıklamalarına tepki gösterdi. 2 Nisan'da Dolmabahçe'de yapılan toplantıda bir hukuk cinayetinin tasarlandığını söyleyen Öztrak "Bu cinayeti azmettiren de, bu cinayeti işleyenler de sonunda soluğu Yüce Divan'da alabilirler" dedi.

'ŞAİBE YOK, HAZIMSIZLIK VAR'

Erdoğan'ın seçimlerde şaibe olduğu iddiasıyla "Yüksek Seçim Kurulu kendisini aklasın" dediğini hatırlatan Öztrak "Cumhurbaşkanı'nın diyeceği bir laf mı bu? YSK hangi şaibeye neden olmuş da şimdi kendini aklayacak?" dedi. Ortada bir oyunun da şaibenin olmadığını söyleyen Öztrak "ortada hazımsızlık var" dedi. Öztrak "Bırakın YSK'yi baskı altına almayı artık zan altında bırakmaya başladılar" diye konuştu.

SEÇİMLERİN YENİLENMESİ İÇİN YENİ KRİTER

Öztrak şu ifadeleri kullandı: "16 Nisan referandumunda sorun yok, 24 Haziran seçimlerinde sorun yok, 31 Mart'ta ilçe belediyelerinin seçimlerinde sorun yok ama Ekrem İmamoğlu'nun kazandığı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinde yolsuzluk var. Baştan beri söylüyorum, bir seçimde yolsuzluk varsa o yolsuzluğu gücü elinde tutanlar yapar. Şimdi bir de yeni bir şey çıkmış. AKP Genel Başkanı seçimlerin yenilenmesi için yeni bir kriter ortaya koymuş. Diyor ki, 'Dünyanın her yerinde yarım puan, 1 puan fark olursa seçim yenilenir'. AKP Genel Başkanı artık şu kılavuzlarını değiştirsin. Dünyanın hiçbir yerinde böyle bir seçim hukuku yok."

SOLUĞU YÜCE DİVAN'DA ALABİLİRLER

2 Nisan'da Dolmabahçe'de bir hukuk cinayeti tasarlandığını ve CHP'nin sandıkta kazandığı seçimi masada çalmak için düğmeye basıldığını belirten Öztrak "Şimdi ben buradan açıkça söylüyorum. Bu cinayeti azmettiren de, bu cinayeti işleyenler de sonunda soluğu Yüce Divan'da alabilirler. Ekrem İmamoğlu'nun kazandığını kabul etmelerinin zamanı geldi. Milletin dertleri derman bekliyor. Milletin gerçek sorunlarına odaklanmanın zamanı geldi. YSK kendi içtihatlarına uymalıdır" diye konuştu.