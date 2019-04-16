CHP’den Ebru Türel hakkında suç duyurusu

CHP, eski Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel’in eşi Ebru Türel’in sosyal medyaya yansıyan ses kaydındaki ifadeleri nedeniyle suç duyurusunda bulundu. CHP Antalya İl Başkanı Kumbul yaptığı yazılı açıklamada, Ebru Türel’in halkı kin ve düşmanlığa kışkırttığını ve bunun için eşinin belediye başkanı sıfatını kullandığını belirtti.

CHP Antalya İl Başkanlığı, eski büyükşehir belediye başkanı Menderes Türel’in eşi Ebru Türel hakkında suç duyurusunda bulundu.

Suç duyurusunda Ebru Türel’in seçimler öncesinde sosyal medyaya yansıyan ses kaydındaki beyanlarıyla halkı kin ve düşmanlığa sevk ettiği ve belediyenin imkanlarını bu suç için kullandığı belirtildi.

CHP Antalya İl Başkanı Ahmet Kumbul bugün yaptığı yazılı açıklamada “Eski Büyükşehir Belediyesi Başkanı Menderes Türel’in eşi Ebru Türel’in sosyal medyaya yansıyan ses kaydıyla ilgili olarak partili arkadaşlarımızın, iki kamu görevlisinin şikayet üzerine gözaltına alınması ve AKP İl Başkanı İbrahim Ethem Taş tarafından yapılan mesnetsiz iddialara karşı kamuoyuna aydınlatmak adına bazı konulara değinmek istiyorum” dedi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Seçimlerden hemen önce Ebru Türel, eşinin de mensubu olduğu partiye çıkar sağlamak ve bu parti tarafından yürütülen siyasi propagandayı yürütmek amacıyla çeşitli mecralarda seçimlerdeki en güçlü rakibi olan Cumhuriyet Halk Partisi’ne karşı karalama ve iftira kampanyalarına girişmiştir. Bu çalışmalarının bir kısmında, sosyal medya aracılığıyla kamuoyuna da yansıdığı üzere, açıkça kendisine destek veren kişileri kullanarak halkı, farklı siyasi partiye oy vermesini kabullenemediği halk kesimine karşı kışkırtma ve tahrik etme amacını gütmüştür.

Bu sebeplerden ötürü Sayın Ebru Türel hakkında şikayette bulunduk.

Ebru Türel’in hiçbir gerçeklik payı olmayan, tamamıyla uydurma beyanlarıyla toplumun kendi çevresinde bulunan ve ortak bir görüşe sahip bir kesimini, bu topluluğun görüşünde olmayan farklı bir kesimine karşı açıkça düşmanlık yapmaya, nefret söyleminde bulunmaya teşvik ettiği, kışkırttığı açıktır. Bunun yanında eşinin belediye başkanı sıfatını da kullanarak ‘suçta kullanılacak araçları dahi temin etmiş ve ortamı suç işlemeye elverişli hale getirmiştir’.”

Ebru Türel’in sosyal medyaya yansıyan beyanlarında, rakibi olan siyasi partinin terör örgütü bağlantısı olduğunu ileri sürerek insanları bu partiye karşı nefret dolu hale getirme, bu siyasi partiyle aynı ya da benzer görüşte olan insanları en temel haklarından olan seçme hakkını kullanmama ve oy kullanma ödevini yerine getirmeme kararı verdirtme çabası içine girdiğini kaydeden Kumbul şöyle devam etti:

AÇIK TOPLANTIDA 'ÖZEL HAYATIN GİZLİLİĞİ'

“Bir diğer konu da; 60 kişiyle seçim ofisinde yapılan bir toplantıda, kapının açık olduğu insanların içeriye rahatlıkla girip çıktığı bir ortamda konuşulanların, bunları dışarıda yayın denmesine rağmen, ses kaydını kendi sosyal medya hesaplarında paylaştığı iddia edilen kişiler hakkında Ebru Türel tarafından ‘özel hayatın gizliliğini ihlal’ ettikleri sebebiyle suç duyurusunda bulunulmuştur.

Hal böyleyken, AKP İl Başkanı tarafından yapılan açıklamada, iftiradan kumpastan hain planlardan bahsediliyor. Fakat Sayın Türel’in davasında yapılan bir ses kaydının dışarıya taşınmasından dolayı bir şikayet söz konusu.

Bizler şunu çok iyi biliyoruz ki; bahsi geçen ses kaydının, kaydedilmesi ve yayılması ile arkadaşlarımızın bir ilgisi yoktur.”

'EBRU TÜREL BU SÖZLERİ SÖYLEDİĞİNİ KABUL ETTİ’

Şikayet üzerine tutuklanan AKP İl Başkan Yardımcısı’nın yeğeni Niyazi Ateş’in de açıklamalarında bu suçlamayı reddettiğini belirten Kumbul, “Bu suçlamaların yapılıp yapılmadığının kararını verecek olan mahkemedir. Bu konuda yorum yapmamız doğru olmaz. Niyazi Ateş’i sadece mahkeme salonunda gördük. Önceden tanımıyoruz. Toplantıda bulunduğunu, Ebru Hanımın bu sözleri söylediğini fakat kendisinin kaydetmediğini mahkemede söyledi. Zaten davanın konusuna baktığımız zaman da bu sözlerin söylediğini, davacının da kabul ettiğini görüyoruz. Biz de Sayın Ebru Türel’in sosyal medyaya yansıyan kayıttaki beyanlarına istinaden kendisi hakkında; halkın kin ve düşmanlığa ve gönüllü vatandaşları belediyenin otobüs kartlarını kullanmak marifetiyle suç işlemeye tahrik etmesi sebebiyle şikayette bulunduk. Konunun takipçisi olacağımızı kamuoyuna duyururuz” dedi.

